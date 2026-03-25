MONtecristi, 1895: La palabra que precedió al machete

A 130 años de la firma del Manifiesto, el documento donde José Martí y Máximo Gómez no solo explicaron las causas de la Guerra Necesaria, sino que fundaron las bases éticas de una nación cubana libre.

La madrugada del 25 de marzo de 1895 aún envolvía en sombras la calle principal de Montecristi, aquel puerto dominicano de aguas tranquilas y casas de madera que olían a salitre y añoranza. Mientras el Caribe mecía lentamente los barcos anclados, dos hombres concluían en una modesta vivienda la redacción de un texto que no solo encendería la mecha de una guerra, sino que se convertiría en el acta de nacimiento moral de una república.

José Martí, el Delegado del Partido Revolucionario Cubano, y Máximo Gómez, el general estratega de la independencia, estampaban sus firmas al pie del Manifiesto de Montecristi. Con ese gesto, sellaban su alianza y entregaban al mundo las razones profundas de la Guerra Necesaria.

A 130 años de aquel amanecer, el documento sigue siendo una lección de periodismo, ética política y claridad estratégica. Fue, ante todo, un acto de transparencia revolucionaria en un continente que observaba con recelo el fantasma de una nueva guerra en Cuba.

El contexto: Una guerra que no podía esperar

Para entender la magnitud del Manifiesto, hay que situarse en el Montecristi de 1895. Desde su exilio, Martí había tejido durante años una red de clubes y sociedades entre los emigrados cubanos, principalmente en Estados Unidos, con el objetivo de unificar las fuerzas fragmentadas tras la Guerra de los Diez Años (1868-1878).

La tregua del Zanjón seguía siendo una herida abierta. Mientras España prometía reformas que nunca llegaban, el régimen colonial se perpetuaba con la mancha del fusilamiento de estudiantes y la explotación económica. En Cuba, el descontento era un polvorín. En el exilio, la paciencia se había agotado.

Martí, consciente del peligro de una invasión improvisada o de un caudillismo sin programa, buscó al general Gómez, el «Generalísimo» de la pasada contienda. La reunión en Montecristi no fue casual. República Dominicana era tierra de asilo y también la patria adoptiva de Gómez. Allí, durante semanas, ambos cocinaron en secreto los detalles del desembarco que cambiaría la historia.

Pero antes del alzamiento, Martí insistió en algo que lo diferenciaba de los caudillos tradicionales: había que explicar las razones. Había que llegar a los cubanos de a pie, a los escépticos, a los potencias extranjeras y a los propios soldados españoles con un argumentario político inapelable.

El documento: Un alegato de modernidad

El Manifiesto, redactado con la pluma encendida de Martí y templado con la experiencia militar de Gómez, rompe con el esquema de los pronunciamientos bélicos decimonónicos. No es un simple llamado a las armas; es un programa de gobierno en potencia.

En sus páginas, los firmantes establecen los tres pilares que legitimaban el conflicto:

La Guerra es necesaria y justa: El texto es implacable al diagnosticar que España no tiene capacidad ni voluntad para reformar su sistema colonial. «La guerra no es un capricho de los cubanos, sino la única salida a la opresión», sentencian. El carácter popular y anti-caudillista: Martí y Gómez se apresuran a desmentir que se trate de un movimiento personalista. «No se trata de imponer un hombre, sino de fundar una nación». En una época de dictaduras latinoamericanas, el manifiesto promete una república democrática, con todos y para el bien de todos. El respeto por la vida y la ética en la guerra: Quizás el punto más revolucionario del texto. A diferencia de las guerras independentistas previas, que a menudo derivaron en crueldades mutuas, el Manifiesto proclama el respeto por el español no combatiente y por el soldado español caído. «No odiamos al español, odiamos la colonia», sintetizó Martí en otros escritos. Este concepto buscaba evitar el resentimiento eterno y sentar las bases de una convivencia futura tras la independencia.

El legado: Más que un parte de guerra

La firma del Manifiesto fue el pistoletazo de salida. Apenas dos semanas después, el 11 de abril de 1895, Martí y Gómez desembarcaron por Playita de Cajobabo en Cuba, burlando el bloqueo español. La Guerra Necesaria había comenzado.

Sin embargo, el Manifiesto de Montecristi sobrevivió a sus firmantes. En la actualidad, historiadores y politólogos lo reivindican como el documento político fundacional de la cubanidad.

“Es el único documento de independencia en América Latina que explica con tanta lucidez por qué se lucha y cómo se debe luchar”, comenta en entrevista la historiadora dominicana Elena Vásquez. “Martí sabía que una guerra sin explicación se convierte en tiranía. Por eso este texto es tan vigente; habla de la dignidad como condición sine qua non de la libertad”.

Montecristi, hoy: La casa y la memoria

Hoy, la modesta vivienda donde se gestó el documento es un museo. En la calle principal de esta ciudad dominicana, el tiempo parece haberse detenido para preservar el momento exacto en que dos visionarios trazaron el destino de una isla.

Cada 25 de marzo, dominicanos y cubanos se dan cita en el lugar para leer fragmentos del Manifiesto. No es solo una conmemoración diplomática; es el recordatorio de que la política, cuando es genuina, comienza con la palabra honesta.

Lo firmaron en 1895. Lo escribieron para explicar al mundo las razones de una guerra. Pero al hacerlo, paradójicamente, trazaron el mapa de una paz posible basada en la justicia.

En un continente que aún debate sobre el derecho a la insurgencia, el carácter de las repúblicas y la ética del poder, las palabras escritas aquella madrugada en Montecristi resuenan con la urgencia del presente: «Por la independencia de Cuba, única manera de vivir sin infamia en la patria americana».