Integra Upec dirección colegiada de Federación Latinoamericana del gremio

La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) estará entre las cinco agrupaciones continentales que liderarán la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Por consenso de todas las asociaciones, uniones y colegios que integran la FELAP, cinco de sus integrantes liderarán la organización de manera colegiada desde el XIII Congreso de la entidad que concluyó este domingo en Cuernavaca, México, apostando por la unidad y la solidaridad.

La Upec integra este nuevo mecanismo de dirección, junto a la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires, la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Colegio Dominicano de Periodistas.

De esta manera la FELAP da un giro significativo en su tradicional forma de liderazgo, con el interes de acelerar su renovación y responder más eficazmente a los dilemas que enfrentan los trabajadores de los medios en la región y la comunicación y el periodismo en sentido general, en un mundo donde la concentración del poder y de la riqueza, incluyendo en el ámbito comunicacional, con sus escuelas de manipulación, falta a la verdad, a la ética y a la responsabilidad social y humana plantea enormes desafíos.

La nueva estructura de liderazgo será apoyada por el trabajo de comisiones permanentes que analizarán e impulsarán los más importantes proyectos de la organización en ámbitos de gran relevancia para los trabajadores de los medios.

También se reactivará la labor de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas, por la violencia y el crimen que azota a nuestros profesionales en varios países del continente, entre estos en el propio México, donde se lamenta la muerte de más de 400 profesionales de los medios en el último período, 32 de ellos en el 2026.

En la sesion final del Congreso se dieron a conocer las distintas propuestas nacidas del debate en tres comisiones, en el que intervinieron representantes de los diez países presentes en al encuentro.

La FELAP abre nueva página web, apostando a que sea innovadora y dinámica, con producción de audiovisuales y que trascienda el ámbito profesional para generar interés en las distintas sociedades.

Además de dotar a la página de innovadores elementos técnicos se buscará que recoja la memoria de cada organización y refleje su funcionamiento.

Otra de las propuestas es la creación de una academia de capacitación digital para preparar en la más diversos temas de la comunicación actual, incluyendo a inteligencia artificial, promoviendo una conciencia crítica sobre el uso de las tecnologías.

También se coincidió en trabajar en la elaboración de un código de ética de los periodistas del continente para el uso responsable de la inteligencia artificial y en la creación de un observatorio sobre nuevas tendencias, incluyendo las tecnológicas.

Gran significación se le ofreció, igualmente, a trabajar por proteger la salud de los trabajadores de los medios, buscando estimular mecanismos solidarios, para lo cual se oriento que en cada organizacion un compañero se dedique a este empeño.

Como parte de ese cometido se acordó que los periodistas en tránsito por otro país que no sea el de su origen sean apoyados por las organizaciones frente a cualquier emergencia médica.

Otro frente a impulsar será el de combatir la discriminación que sufren las mujeres de la prensa, incluyendo en el aspecto salarial, así como combatir cualquier forma de violencia. Con ese fin de propuso elaborar una guía de atención sobre violencia e género.

En la sesión final del evento se decidió honrar con la alegría y el consenso de todos a los prestigiosos colegas Juan Carlos Camaño, quien encabezó por numerosos años la FELAP, y a Teodoro Rentería Arróyave, una de las grandes personalidades del periodismo mexicano y fundador de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, al lugar de honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas, lugar en el que ya fue ubicado Tubal Páez Hernández, presidente de honor la Upec y premio Nacional de Periodismo José Martí.

Tanto Tubal como Camaño también tuvieron el privilegio de que se les concediera el Premio Nacional de Periodismo Mexicano Ricardo Flores Magón.

En el acto por el Día de la libertad de prensa y de expresión el presidente saliente de FELAP se le concedió el Premio a la libertad de prensa, instituido en esta nación.

Al agradecer el gesto, Tubal dedico el reconocimiento al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio, y recordó que México, cuya solidaridad hay que agradecer profundamente, fue el país donde más tiempo residió Fidel fuera de Cuba.

Los representantes de FELAP asistentes al congreso participaron este domingo en la ceremonia por el Día de la libertad de prensa y expresión en un monumento que honra a los trabajadores de los medios víctimas de la violencia y el crimen organizado.

Está ceremonia, a la que asistieron altas autoridades locales y del país, se consideró como la apertura oficial del XIII Congreso.

Entre los invitados de honor de la conmemoración se encontraba el embajador de Cuba en esta nación, Eugenio Martínez Enriquez, a quien se le expresó, con sentida emoción, la solidaridad del pueblo y gobierno de México frente a la gravedad de la asfixia y las amenazas del gobierno de Estados Unidos.

El diplomático agradeció tantas y tan sentidas expresiones de respeto y solidaridad con Cuba y exaltó que los cubanos tienen el privilegio de tener un hermano como el pueblo mexicano.

Recordó que, precisamente este domingo, arribó a nuestro país otro barco desde México con ayuda solidaria. Esta hermandad es un aliento frente al cerco criminal.

Eugenio Martínez exaltó que ese amor y solidaridad son recíprocos. Cómo expresión clara de ellos destacó la a presencia de 79 médicos cubanos en Morelos, mientras más de 3 000 lo hacen en otras regiones.

Cuba, remarcó, tiene la voluntad de existir y ejercer su soberanía y autodeterminación ante toda agresión y no acepta ninguna intromisión extranjera en sus asuntos internos.

En la ceremonia también se exaltaron los 50 años de la FELAP y sus luchas por el derecho a la información y la comunicación como uno de los principales, que intenta ser secuestrado por los poderosos y los ricos.

Teodoro Rentería Arróyave, figura de gran relieve e la FELAP, destacó que ésta surgió en medio de los crímenes de las dictaduras latinoamericanas como un instrumento de lucha por el desarrollo independiente de nuestros países. Un periodismo libre para pueblos libres….

Ademas de a Juan Carlos Camaño, el Premio a la libertad de prensa y de expresión le fue conferido a otros colegas mexicanos de gran prestigio, entre estos a Elena Poniatoska, premio Cervantes.

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