lunes 08 junio 2026
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Arribó a Cuba otro cargamento de ayuda solidaria donada por México y Belice

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, puntualizó que en momentos tan complejos como los que vive nuestro pueblo, con una escalada de las medidas y la segunda orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, que países sigan demostrando solidaridad con Cuba dice mucho.

Autor: Carmen Maturell Senon

Un nuevo cargamento de ayuda solidaria procedente de México, de conjunto con Belice, arribó al puerto de La Habana, este domingo, con una carga de 1 700 toneladas de alimentos y productos básicos de primera necesidad.

La embarcación, que zarpó desde México, fue recibida por autoridades cubanas, quienes agradecieron explícitamente a las presidencias de ambas naciones.

En declaraciones a la prensa, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, puntualizó que en momentos tan complejos como los que vive nuestro pueblo, con una escalada de las medidas y la segunda orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, que países sigan demostrando solidaridad con Cuba dice mucho.

Asimismo, explicó que, pese a la ralentización de algunos procesos debido al impacto del bloqueo energético, se han buscado alternativas para agilizar la logística, como por ejemplo se ha incorporado a actores económicos no estatales, lo que permitirá llevar los donativos a la población en el menor plazo posible.

Esta ayuda incluye refuerza los lazos de cooperación entre las tres naciones.

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Comentarios
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