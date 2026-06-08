Arribó a Cuba otro cargamento de ayuda solidaria donada por México y Belice

Autor: Carmen Maturell Senon

Un nuevo cargamento de ayuda solidaria procedente de México, de conjunto con Belice, arribó al puerto de La Habana, este domingo, con una carga de 1 700 toneladas de alimentos y productos básicos de primera necesidad.

La embarcación, que zarpó desde México, fue recibida por autoridades cubanas, quienes agradecieron explícitamente a las presidencias de ambas naciones.

En declaraciones a la prensa, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, puntualizó que en momentos tan complejos como los que vive nuestro pueblo, con una escalada de las medidas y la segunda orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, que países sigan demostrando solidaridad con Cuba dice mucho.

Asimismo, explicó que, pese a la ralentización de algunos procesos debido al impacto del bloqueo energético, se han buscado alternativas para agilizar la logística, como por ejemplo se ha incorporado a actores económicos no estatales, lo que permitirá llevar los donativos a la población en el menor plazo posible.

Esta ayuda incluye refuerza los lazos de cooperación entre las tres naciones.