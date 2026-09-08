Participa Villa Clara en ensayo clínico de fármaco cubano contra cáncer

Un nuevo medicamento fabricado por científicos del Centro de Inmunología Molecular se aplica ya en Villa Clara como parte de un ensayo clínico fase uno con pacientes de varias patologías oncológicas, un proyecto que coloca a la provincia como la segunda del país en el desarrollo de este tipo de estudios.

El candidato terapéutico Anti PD1 2C12, un anticuerpo monoclonal con características similares al pembrolizumab (uno de los tratamientos empleados internacionalmente para estimular la respuesta del sistema inmunitario frente a las células tumorales), se administra en casos con melanoma metastásico avanzado que no pueden ser tratados con cirugía, en pacientes con tumor de pulmón metastásico en segunda línea de tratamiento y en pacientes con linfoma Hodgkin refractario.

Según declaraciones de Juan Carlos Crespo Franco, coordinador de los ensayos clínicos en el Hospital Oncológico Celestino Hernández Robau de esta central geografía, al telecentro provincial Telecubanacán, más de 25 pacientes de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara ya están incluidos en el estudio, con una respuesta favorable al tratamiento, pues los resultados son notables y los involucrados refieren buen estado de ánimo y apetito y, sobre todo, una evolución positiva ante los estudios imagenológicos, lo que habla de la eficacia del producto.

El especialista subrayó que el Anti PD1 2C12 reporta reacciones mínimas, por lo que su administración resulta segura e inocua, y constituye una nueva opción terapéutica ante las dificultades que enfrenta Cuba para adquirir medicamentos como consecuencia de sus elevados precios y el cerco económico y financiero de Estados Unidos.

Destacó, además, que el ensayo clínico se desarrolla solo en dos provincias del país: en La Habana, en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, y en Villa Clara, en el Oncológico Celestino Hernández Robau, lo que habla de la confianza depositada en el centro villaclareño.

La doctora Ana de la Torre, al frente de este ensayo, hizo un llamado a los pacientes a acudir a sus especialistas para pedir información sobre el estudio y valorar una posible inclusión, en un contexto donde la provincia mantiene una trayectoria consolidada en la investigación clínica. Actualmente, informó Crespo Franco, Villa Clara se mantiene como el segundo sitio nacional en el desarrollo de ensayos clínicos; en el caso del Hospital Oncológico cuenta con 37 ensayos, de ellos el 50 por ciento ya cerrados con seguimiento a sus pacientes y 18 en ejecución, lo que evidencia la profesionalidad en la conducción, ejecución y resultados de estos estudios.

El desarrollo del 2C12, enfocado en la obtención y producción de nuevos biofármacos destinados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades no transmisibles, constituye una expresión más de los esfuerzos de la ciencia cubana por generar alternativas propias en el campo de la oncología y avanzar hacia una mayor soberanía en materia de medicamentos, en tiempos de crisis, donde los científicos cubanos se crecen para hallar soluciones terapéuticas en función de la salud del pueblo.