miércoles 25 marzo 2026
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China reiteró su oposición al encarcelamiento de Maduro en EEUU

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China subrayó hoy su oposición «al control forzoso que Estados Unidos ejerce sobre sobre un jefe de Estado», en alusión al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa.

El portavoz de la Cancillería Lin Jian señaló que esta situación viola los propósitos y principios de la Carta de la ONU, así como el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones en el mundo.

«China se opone firmemente a ello. Apoyamos a Venezuela en la defensa de su soberanía, dignidad y derechos legítimos», apuntó el vocero.Según reporte, la próxima comparecencia ante tribunales estadounidenses del mandatario y su esposa será este 26 de marzo.

Washington bloqueó recientemente la capacidad del Venezuela para pagar los honorarios legales de Maduro, quien permanece en una cárcel federal de Nueva York desde su secuestro el 3 de enero, según señalan su abogado y diversos informes internacionales.

China ha condenado este juicio en Estados Unidos, el cual catalogó como grave violación a la soberanía de Venezuela y la estabilidad de las relaciones internacionales.«Ningún país puede anteponer sus propias normas internas al derecho internacional», subrayó la vocera Mao Ning.

Beijing rechazó con fuerza el ataque militar de Estados Unidos al país sudamericano y el secuestro de Maduro y de su esposa.

China y Venezuela mantienen una Relación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo con una amplia cooperación multisectorial.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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