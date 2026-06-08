lunes 08 junio 2026
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En Hospital Infantil Sur agradecen donación de insumos médicos de Brasil

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Joel Macías Rivas

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Tras el saludo y la presentación de rigor, una vez conocido el propósito de la visita, la primera reacción del Dr. Jesús Cabrera Salazar fue revisar detenidamente el listado de insumos y medicamentos contenidos en la caja. “Lo que viene aquí es oro”, expresó con evidente entusiasmo.

La causa de su alegría fue una nueva donación realizada por la Red Solidaria Alborada Latina, de São Paulo, Brasil, al Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba. Se trata de la segunda entrega efectuada por esta organización a la institución pediátrica.

El Dr. Cabrera Salazar, director general del hospital, destacó la importancia del aporte, al señalar que incluye insumos y medicamentos que han presentado dificultades de disponibilidad durante algún tiempo.

En los recursos donados se encuentran tubos endotraqueales, trócares de diferentes dimensiones, dipirona, paracetamol, yodopovidona e ivermectina, entre otros productos esenciales, contribución gestionada por un grupo de amigos brasileños encabezado por el activista Alfredo Flavio dos Santos y los profesores Silvio Batusanschi y Edson Tomáz de Lima.

En una carta de agradecimiento, el director general del Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia, afirmó que este gesto solidario “llega en un momento crucial para nuestra red asistencial” y aseguró que “más que abastecer nuestros almacenes, llena de esperanza a cada profesional de la salud y a los pacientes que se benefician de nuestros servicios”.

Fundada por amigos de Cuba en Brasil, la Red Solidaria Alborada Latina ha desarrollado diversas acciones de apoyo a instituciones de salud de la Isla. Entre sus beneficiarios figuran el Hospital Calixto García, en La Habana; el Policlínico 4to Congreso del Partido, en San Antonio del Sur, Guantánamo; y el Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, entre otros centros asistenciales.

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Comentarios
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