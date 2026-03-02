Garantizan atención de salud integral en escuela especial de Villa Clara

Santa Clara.— La Escuela Regional Marta Abreu, de Santa Clara, dispone de servicios médicos que incluyen un consultorio con doctores durante el día, enfermeras las 24 horas y un completo departamento de estomatología para sus 65 estudiantes con discapacidad físico-motora provenientes de las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.

El modelo de atención integral del centro permite que los niños reciban las prestaciones clínico-sanitarias sin necesidad de trasladarse a otras instituciones, lo que resulta vital para menores con limitaciones de movilidad y condiciones de salud complejas, declaró a la ACN Mildred López Calero, subdirectora docente.

“Aquí tienen todas las atenciones; no es solo una entidad para la instrucción, es un hogar, un hospital, un centro de rehabilitación; todo en uno, porque ellos así lo necesitan”, aseguró.

Explicó, además, que Verónica Martín Morales, de ocho años, conocida en el centro como “la niña de la escuela”, es una de las pacientes que recibe atención médica especializada y para quien la Regional Marta Abreu ha resultado un instrumento de salvación.

Procedente de Florida, Camagüey, y en espera de una operación que mejore su calidad de vida, Verónica ha logrado avances significativos gracias a la rehabilitación y el cuidado médico y docente que recibe en la institución, dijo.

El departamento de estomatología, informó, está completamente equipado y cuenta con una estomatóloga y un técnico que garantizan la salud bucal de los infantes.

Constató que, mensualmente, reciben la visita de especialistas en ortopedia, cardiología, neurología y fisiatría, y en un área contigua funciona un centro de rehabilitación con 10 especialistas que trabajan a diario en la recuperación de las capacidades motoras de los pequeños.

De los 65 estudiantes, 51 presentan parálisis cerebral y requieren terapias continuas para mantener y mejorar su movilidad, a la vez que se insertan en un proceso docente-educativo y extensionista ajustado a sus necesidades y capacidades individuales.

La Regional Marta Abreu fue inaugurada inicialmente como internado en 1948 y reabierta como escuela especial en abril de 2019, tras un proceso de reparación capital que incluyó la construcción de áreas de rehabilitación y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Esa instalación es la tercera de su tipo en el país, después de la de La Habana y Santiago de Cuba, y tiene como objeto social la atención integral a niños con discapacidad físico-motora de la región central, combinando educación, rehabilitación y salud.