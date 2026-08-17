Culmina primera etapa de Feria del Libro con miles de títulos adquiridos (+Fotos)

Con más de 95 mil volúmenes impresos y digitales adquiridos por el público, concluyó hoy la primera etapa de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro (FIL), evento que se interpuso a la difícil situación que vive el país, afirmó Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro.

Durante la ceremonia de clausura en la Sala Nicolás Guillén, el también presidente del comité organizador, resaltó que el recrudecimiento del bloqueo estadounidense impuesto a Cuba no pudo impedir la realización de esta fiesta, que en esta ocasión se dedica especialmente al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2916).

Muchos autores han trabajado para lograr —tanto en la novedosa sede de Línea y 18, como en las subsedes— la mejor oferta literaria y cultural durante estas intesas y emocionantes jornadas, señaló.

Rodríguez Cabrera reconoció el papel de Rusia como país invitado de honor, que regaló durante la cita un amplio programa artístico y literario, el cual fortaleció el puente cultural entre las dos naciones.

Agradeció, asimismo, el trabajo de cada una de las personas que han estado involucradas en el desarrollo de la FIL, la cual ha tenido una gran divulgación desde las diferentes plataformas y escenarios. Destacó que la etapa que hoy cerró en la capital es solo el inicio de un evento que recorrerá todo el país hasta su conclusión el seis de septiembre próximo en Santiago de Cuba.

Sergey Parjomemko, encargado de Negocios Interino de la Federación de Rusia en Cuba, manifestó que esta cita fue la oportunidad para realizar muchos encuentros, de los cuales espera que se concreten proyectos que beneficien a ambos países.

Expuso, además, que ser país invitado de honor fue una responsabilidad, y enfatizó que, en el contexto actual, esta nación se esforzó para presentar dignamente la cultura multifacética de esa tierra más allá de la literatura.

A la sazón, el Comité Organizador otorgó otros reconocimientos a la Estación Cultural de Línea del Fondo de Bienes Culturales, al Gobierno Provincial del Poder Popular de La Habana, al Centro Fidel Castro y al Proyecto Nuestra Historia, al Proyecto Música Cubana del Instituto Cubano de la Música, al Proyecto ICAIC, al stand del INDER y al stand del Ministerio de la Agricultura.

Asimismo, el jurado de la Asociación de Comunicadores de Cuba, presidido por Alex Ordaz Zayas, entregó los premios de comunicación social en cinco categorías; y, en la categoría gráfica, Editorial Letras Cubanas obtuvo el premio por la generación de un interesante sistema de soportes y el uso eficiente de su identidad visual.

Por su parte, en la categoría audiovisual, el premio fue para Ediciones ICAIC; en medios digitales, resultó ganadora la Casa Editorial Abril; en relaciones públicas, el premio fue para la Editorial Gente Nueva, por su trabajo en el Pabellón Infantil; y el Gran Premio de Comunicación Social fue otorgado a Editorial Letras Cubanas, por su gestión permanente y su capacidad de respuesta en el ámbito digital.

Participaron en el encuentro, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República; Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; premios nacionales y otras personalidades.

La FIL, que homenajea este año a los destacados escritores Marilyn Bobes y José Bell Lara, atrajo la presencia de expositores y artistas de 33 países de todos los continentes, convirtiendo a La Habana en la capital de la lectura.