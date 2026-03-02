Feria de Desarrollo Local en Cuba potencia uso de fuentes renovables

La Habana.— El municipio cubano Habana Vieja apuesta por el uso de fuentes renovables de energía en la IV edición de su Feria de Desarrollo Local, que sesionará hasta el 8 de marzo

El intendente Alexis Acosta explicó que el evento emplea paneles solares que generan 20 kilowatts y triciclos eléctricos para la logística, como parte de las alternativas para enfrentar la compleja situación energética que a traviesa el país.

Acosta detalló que el municipio cuenta con 52 proyectos de desarrollo local, 147 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuatro mil 750 trabajadores por cuenta propia y 24 cooperativas no agropecuarias, todos “enclavados en la comunidad”.

“Ellos generan desechos, clasifican materia prima y aportan al desarrollo de la atención a los vulnerables, como las madres con más de tres hijos», señaló, al tiempo que enfatizó la necesidad de lograr que cada comunidad sea más proactiva en la solución de sus problemas.

El intendente subrayó que el objetivo es que el desarrollo llegue a las 76 circunscripciones y los siete consejos populares del territorio.

“Si usted divide un problema entre las 76 circunscripciones, podemos llegar a más, no solamente del propio territorio», afirmó.

La directora de Desarrollo Local del municipio, Yara Vaillant, precisó a Prensa Latina que el objetivo principal de la feria es “promover los proyectos de desarrollo local como motor impulsor de la comunidad”, junto al impulso de las energías renovables y las tecnologías de la informática y las comunicaciones en función del desarrollo comunitario.

Vaillant anunció que durante el evento se celebrará el 15 aniversario del proyecto La Moneda Cubana, considerado uno de los proyectos insignia del territorio, e incluirá un evento teórico con personalidades de la ciencia, talleres y actividades culturales.

La feria incluye un programa teórico en sedes como La Moneda Cubana, Cubaemprende y el Patio Amarillo, así como una exposición comercial en las inmediaciones de las calles San Ignacio y Chacón, con extensiones en el Parque Cristo.

México participa como país invitado de honor, con una jornada dedicada a la colaboración internacional que incluirá un Concurso de Mariachis auspiciado por la Embajada de México en Cuba y el estado de puerto Vallarta.

De acuerdo con sus organizadores, la Feria de Desarrollo Local de La Habana Vieja se consolida en esta IV edición como una plataforma para visibilizar las potencialidades económicas del territorio y fomentar encadenamientos productivos.