lunes 17 agosto 2026
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En italiano libro sobre el pensamiento económico de Fidel

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Una de las novedades del reciente Primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, efectuado en esta capital, es que el libro Pensamiento económico de Fidel Castro sobre relaciones económicas internacionales, ha sido traducido al italiano.

Ese texto, editado en 2019, es fruto del trabajo de un colectivo de autores del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial a partir de discursos e intervenciones del Comandante en jefe durante tres décadas, y según su director, el Doctor en Ciencias Ramón Pich, director del CIEM; el Profesor Luciano Vasapollo, de la Universidad de La Sapienza, de Roma, asumió la traducción junto a su compañera Rita Maftufi.

Una delegación de la llamada Red de Comunistas, de Italia, integrada por ambos académicos y por Giacomo Marchetti, participó la semana pasada, en La Habana, en las conmemoraciones por el Centenario del Comandante en jefe, ocasión en la que sostuvieron encuentros con instituciones cubanas.

Particularmente asistieron al foro Fidel y los retos de la economía mundial, convocado por el CIEM y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), como parte del Primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

Vasapollo y Maftufi prolongaron la versión en italiano del referido libro, en la cual califican al estadista cubano de intérprete del desarrollo histórico del desastre socioeconómico del capital, y de la superioridad dinámica del socialismo.

Recordaron la idea de Fidel expresada en la clausura del evento internacional Economía 98, en La Habana, de que para ser hoy economistas del pueblo éstos deben ser políticos, en tanto los políticos han de tener el máximo de conocimientos económicos.

Señalan cómo a lo largo de los años, su pensamiento evolucionó a la par de los cambios históricos: la década de 1960 estuvo marcada por la lucha por la supervivencia de la Revolución y los primeros debates sobre el desarrollo, mientras que en la de 1970 surgió una crítica cada vez más radical al sistema capitalista mundial.

La década de 1980 estuvo dominada por la crisis de la deuda y el auge del neoliberalismo, lo que llevó a Fidel a proponer soluciones como la condonación de la deuda; en los años 90, se opuso a la globalización neoliberal y a los tratados de libre comercio, desempeñando un papel activo en la movilización contra el ALCA.

Y ya entrados los años 2000, recuerdan Vasapollo y su compañera, el líder cubano anticipó crisis financieras —como la de 2008—, y advirtió sobre los peligros de la financiarización y la crisis medioambiental.

En la Cuba que comenzaba a construir el socialismo, el país se enfrentaba a la ausencia de una economía política adecuada para el período de transición —una que teorizara claramente cómo trascender las relaciones de mercado o cómo utilizarlas estratégicamente, afirman los autores del prólogo de la edición en italiano del libro Pensamiento económico de Fidel Castro sobre relaciones económicas internacionales.

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Comentarios
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