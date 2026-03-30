En San Luis jóvenes universitarios se prepararon para defender la Patria

Cada año en las universidades cubanas se desarrolla el ejercicio denominado: Bastión Estudiantil Universitario. La finalidad es elevar la preparación defensiva de estudiantes de la enseñanza superior.

En este 2026, coincidió con el Día nacional de la Defensa que se enmarca en cada fin de semana, a partir de las amenazas constantes del gobierno de Estados Unidos a nuestro país.

En San Luis, muchachas y muchachos del Centro Universitario Municipal y de la facultad de Ciencias médicas, junto a profesores y miembros del Consejo de Defensa Municipal, acompañaron a oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su sede Universitaria.



Llamaron la atención, el interés, la disciplina, el compromiso de los estudiantes ante cada lección y ejercicio práctico que sin dudas reforzaron sus capacidades como parte de la Guerra de Todo el Pueblo.



En esta capacitación el mayor Adonis Cevila Castillo les habló de guerra no convencional y la experimentada profesora Ada Elvis Díaz interactuó con el alumnado acerca del impacto que tiene hoy esta guerra no convencional en las aulas de la Educación superior



Los muchachos mostraron interés en el arme y desarme del fusil AKM y practicaron el tiro. Asimismo interiorizaron en el papel que les corresponde desde su universidad y en la manera en que se concibe la resistencia a escala de zona de Defensa, ante posibles ataques.

El Bastión Universitario en San Luis, demostró el compromiso del estudiantado de defender el suelo en que nacieron, de agresiones enemigas.