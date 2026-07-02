El amor que nació en la montaña: la «Boda rebelde» se exhibe en San Luis(+Fotos)

En la serenidad de la Sierra Maestra, donde la historia se escribió con fusiles y sueños, también hubo espacio para el latido más íntimo del corazón.

Aquel 26 de enero de 1959, mientras Cuba comenzaba a dibujar su nuevo destino, Raúl Castro Ruz y Vilma Espin Guillois sellaron su compromiso no solo ante el amor, sino ante la Patria.

Hoy, ese instante eterno revive en San Luis. La sede de la Federación de Mujeres Cubanas(FMC) acoge la exposición transitoria «Boda rebelde», un compendio de fotografías que capturan la luz de aquella jornada.

Las imágenes, preservadas con el cuidado que merece la memoria, no solo retratan a los contrayentes; revelan la complicidad de una guerrilla que se tomaba un respiro para celebrar la vida, la sonrisa cómplice de los presentes y la ternura que floreció en medio de la adversidad.

Vilma y Raúl amaron a Cuba antes de amarse. De ese amor mayor, el de la libertad y la justicia, brotó el suyo: firme, discreto y combativo.

La muestra, de carácter transitorio, permanecerá abierta en este territorio para que féminas, vecinos y visitantes puedan asomarse a esa ventana del pasado.

No es una crónica de palacio, sino un testimonio de guerrilla: un recordatorio de que, incluso en la crudeza de la lucha, la esperanza y el afecto encuentran su lugar.

La exposición invita a mirar con respeto esa herencia visual, donde cada fotografía es un verso escrito con luz, y donde el amor de pareja se descubre como la continuación natural del amor a lo colectivo.

San Luis se viste así de historia viva, recordándonos que las grandes gestas también se construyen con pequeños y eternos gestos humanos.