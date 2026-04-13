martes 14 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Próxima realización del Coloquio Patria, momentos para el debate

Picture of ACN
ACN

El Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) destacó que la próxima V Edición del Coloquio Internacional Patria del 16 al 18 próximos en la Estación Cultural de Línea y 18, en la capital cubana, será un encuentro donde especialistas en comunicación, periodistas y estudiantes debatirán sobre el papel de la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial en la producción periodística destinada a redes sociales en la actualidad.

Según los organizadores, en un mensaje en el perfil institucional en Facebook de esa entidad, se prevé la asistencia de unos 150 participantes internacionales, con confirmación de 100 hasta la fecha, entre ellos delegaciones de México y Rusia.

El programa incluye talleres alternativos impartidos por expertos de alto nivel, además de paneles matutinos y vespertinos que abordarán la articulación de la comunicación con las herramientas tecnológicas disponibles.

La modalidad virtual permitirá la participación de comunicadores de otras provincias, quienes podrán integrarse a los debates y al intercambio de experiencias.

Las jornadas se complementarán con actividades culturales, proyecciones cinematográficas y espacios para mostrar el estado actual de la comunicación en Cuba y en el ámbito internacional.

También se abrirán espacios para analizar experiencias del sector privado vinculadas a las nuevas dinámicas económicas del país.

Un momento significativo de esta edición será la inauguración de la sede del Proyecto Patria, concebido como plataforma permanente para el desarrollo de iniciativas comunicacionales.

Destacadas
UNEAC y Cátedra Fidel Castro. Fuentes De Arte, Historia y Compromiso.
Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela
Información del Gobierno Revolucionario
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios