Próxima realización del Coloquio Patria, momentos para el debate

El Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) destacó que la próxima V Edición del Coloquio Internacional Patria del 16 al 18 próximos en la Estación Cultural de Línea y 18, en la capital cubana, será un encuentro donde especialistas en comunicación, periodistas y estudiantes debatirán sobre el papel de la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial en la producción periodística destinada a redes sociales en la actualidad.

Según los organizadores, en un mensaje en el perfil institucional en Facebook de esa entidad, se prevé la asistencia de unos 150 participantes internacionales, con confirmación de 100 hasta la fecha, entre ellos delegaciones de México y Rusia.

El programa incluye talleres alternativos impartidos por expertos de alto nivel, además de paneles matutinos y vespertinos que abordarán la articulación de la comunicación con las herramientas tecnológicas disponibles.

La modalidad virtual permitirá la participación de comunicadores de otras provincias, quienes podrán integrarse a los debates y al intercambio de experiencias.

Las jornadas se complementarán con actividades culturales, proyecciones cinematográficas y espacios para mostrar el estado actual de la comunicación en Cuba y en el ámbito internacional.

También se abrirán espacios para analizar experiencias del sector privado vinculadas a las nuevas dinámicas económicas del país.

Un momento significativo de esta edición será la inauguración de la sede del Proyecto Patria, concebido como plataforma permanente para el desarrollo de iniciativas comunicacionales.