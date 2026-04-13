martes 14 abril 2026
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Identifican Belarús y La Habana sectores claves para cooperación

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La Cámara de Comercio de Cuba informó que fueron identificados sectores estratégicos para el intercambio económico y comercial entre Belarús y la capital cubana, tras una reunión ampliada celebrada este último viernes por las partes interesadas.

Vitali Borchuk, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Belarús en Cuba, sostuvo el encuentro con Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana, según confirmó la Cámara desde su perfil en Facebook.

En la reunión participaron directivos de empresas cubanas que representan áreas esenciales de la economía de la ciudad y la provincia.

Borchuk presentó el potencial exportador de Belarús y destacó las áreas de interés para la parte cubana, entre ellas servicios públicos, agricultura, alimentación, construcción, productos farmacéuticos, industria ligera e ingeniería mecánica.

La representación cubana manifestó el interés de ampliar la cooperación bilateral con el propósito de implementar soluciones integrales destinadas a mejorar la ciudad y sus alrededores.

Tras las negociaciones, se identificaron nuevos mecanismos de interacción que respondan a la situación actual del país y de la región.

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