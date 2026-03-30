Tomás Romay: el médico que sembró vida y ciencia en Cuba

Un 30 de marzo de 1849, Cuba perdía a uno de sus hijos más luminosos. Pero su legado, como una vacuna contra el olvido, sigue protegiendo el alma de la nación.

La muerte llegó silenciosa aquella mañana de marzo. Pero Tomás Romay y Chacón —médico de cuerpo entero y humanista de espíritu infinito— ya había sembrado una defensa que ni la fatalidad podría arrancar: la vacuna contra la viruela.

En una isla azotada por epidemias que marcaban los rostros y apagaban vidas, Romay se convirtió en el primer higienista cubano. No solo curó: previno.

No solo alivió: educó. Fue un pionero silencioso, de esos que entienden que la salud comienza antes del dolor, y que un pueblo prevenido es un pueblo libre.

Pero su mirada no cabía en los límites de la consulta. Romay fue el iniciador del Movimiento Científico en Cuba, y su curiosidad navegó por la química, la botánica, la agricultura, la educación y la cultura. Para él, saber era un acto de amor.

Y cada rama del conocimiento, una herramienta para levantar patria.Hoy, cuando hablamos de prevención, de ciencia con conciencia, de médicos que abrazan la tierra y la gente, de algún modo seguimos hablando de él. Su vida fue una vacuna contra la ignorancia. Su muerte, una semilla que no dejó de germinar.

Porque Tomás Romay no solo marcó el progreso de una nación. Marcó la manera de entender que la verdadera ciencia late en cada gesto humanista. Y que aún en el adiós, un sabio puede seguir vacunando esperanza.