lunes 30 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tomás Romay: el médico que sembró vida y ciencia en Cuba

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Un 30 de marzo de 1849, Cuba perdía a uno de sus hijos más luminosos. Pero su legado, como una vacuna contra el olvido, sigue protegiendo el alma de la nación.

La muerte llegó silenciosa aquella mañana de marzo. Pero Tomás Romay y Chacón —médico de cuerpo entero y humanista de espíritu infinito— ya había sembrado una defensa que ni la fatalidad podría arrancar: la vacuna contra la viruela.

En una isla azotada por epidemias que marcaban los rostros y apagaban vidas, Romay se convirtió en el primer higienista cubano. No solo curó: previno.

No solo alivió: educó. Fue un pionero silencioso, de esos que entienden que la salud comienza antes del dolor, y que un pueblo prevenido es un pueblo libre.

Pero su mirada no cabía en los límites de la consulta. Romay fue el iniciador del Movimiento Científico en Cuba, y su curiosidad navegó por la química, la botánica, la agricultura, la educación y la cultura. Para él, saber era un acto de amor.

Y cada rama del conocimiento, una herramienta para levantar patria.Hoy, cuando hablamos de prevención, de ciencia con conciencia, de médicos que abrazan la tierra y la gente, de algún modo seguimos hablando de él. Su vida fue una vacuna contra la ignorancia. Su muerte, una semilla que no dejó de germinar.

Porque Tomás Romay no solo marcó el progreso de una nación. Marcó la manera de entender que la verdadera ciencia late en cada gesto humanista. Y que aún en el adiós, un sabio puede seguir vacunando esperanza.

Destacadas
Rusia informa de la llegada de uno de sus petroleros a Cuba
Realizan en Santiago de Cuba izaje de banderas de alto porte (+Fotos)
Feria de Fin de Año en Tercer Frente: entre la abundancia y los desafíos del bolsillo
La ausencia de los Consejos de Vecinos afecta la convivencia
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios