Presentará Ballet Nacional de Cuba La fille mal gardée y estrenos

El Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, ofrecerá tres presentaciones en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, los días 17, 18 y 19 de abril a las 5:00 p.m.; cuyo programa incluye La fille mal gardée, en versión de Alicia Alonso sobre la original de Jean Dauberval, así como dos estrenos del coreógrafo italiano Mauro de Candia.

Según informó el departamento de prensa del BNC, Aria suspended (Aria suspendida) y La morte del cigno (La muerte del cisne) serán las coreografías de Candia que subirán a escena; bailarín de exitosa trayectoria en roles escritos por George Balanchine (1904-1983), Maurice Béjart (1927-2007), Stephan Thoss, William Forsythe, Jiří Kylián, Mats Ek, Ohad Naharin y Marco Goecke, entre otros.

Otros ballets que podrán ser apreciados por el público son, la conocida creación de Alberto Méndez, Muñecos; el pas de deux de El corsario y Excelsior; y una obra en la que brilla el conjunto masculino de la compañía: Sinfonía para nueve hombres, de James Kelly.

Los elencos estarán encabezado por los primeros bailarines Viengsay Valdés, Anette Delgado, Ányelo Montero, Yankiel Vázquez y Ernesto Díaz, así como otras destacadas figuras en ascenso que realizarán su debut en La fille mal gardée: Alianed Moreno, recientemente aplaudida con Giselle; y Laura Kamila y Alejandro Alderete, protagonistas en las últimas representaciones de Don Quijote.

A esos nombres se sumarán los de Nadila Estrada, Carolina Fonseca, Roque Salvador, Carolina Estrada, Marcos Damián, Carlos Lino, Karel Albernas, Carlos López y Erick Solórzano, entre otros, señala la misma fuente.

Volviendo a de Candia, el BNC destaca que, dedicado plenamente a la coreografía desde muy joven, sus obras han sido interpretadas por compañías como Introdans, el Ballet Real de Flandes, el Ballet del Teatro de Turín, el Ballet de Washington, el Ballet Estatal de Berlín (Staatsballett Berlin), Gauthier Dance y Danza Contemporánea de Cuba.

Por su importante contribución al arte danzario en su país, ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Positano y el Premio Giuliana Penz; además de ser merecedor de la Medalla de Plata (2009) que confiere el Estado italiano.

Desde el martes siete de abril estarán a la venta las entradas en la taquilla del propio teatro, entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.