Proyecto contribuye a cambio energético en comunidades de Holguín

Varias comunidades e instituciones de salud y educación en Holguín son beneficiadas por el proyecto Fortalecimiento del Liderazgo y Participación de la Mujer en el Sector de la Energía Renovable en Cuba (Former), que impulsa el cambio de la matriz energética del país.

Tania Hidalgo Gómez, jefa del grupo de Energía Renovable en la Empresa Eléctrica Holguín, informó a la Agencia Cubana de Noticias que Former ha beneficiado a cientos de familias y entidades con la donación de unos 502 sistemas, de los cuales más de 330 ya están instalados, con capacidades de uno y dos kilovatios (kW).

Fruto de la colaboración entre Cuba y Canadá, el programa promueve el empoderamiento femenino y la transformación de comunidades mediante el uso de energía solar, con la creación de capacidades científicas y tecnológicas y la entrega de equipamiento.

Las acciones priorizan la salud pública, la educación, sectores poblacionales vulnerables y zonas de difícil acceso, entre cuyos beneficiados figuran el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja, con 30 calentadores solares; el policlínico Juan Manuel Páez, de Moa; además de círculos infantiles, casas de abuelos y hogares maternos.

Hidalgo Gómez explicó que la Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez destaca por su aporte al proyecto con la participación de profesores y estudiantes de ingeniería Eléctrica en el montaje de equipos y la investigación, por lo que, como reconocimiento a ese vínculo, recibió un parque solar demostrativo en apoyo a su funcionamiento y la formación académica.

En ese municipio también se favoreció el abasto de agua en el Hospital General Guillermo Luis Fernández mediante un sistema de inyección a red y bombas, así como el acceso a la electricidad en comunidades aisladas como La Melba, en el Plan Turquino, con sistemas fotovoltaicos autónomos.

La especialista subrayó que Former prioriza mejorar las condiciones de vida de mujeres residentes en zonas vulnerables, especialmente aquellas con fincas y proyectos productivos, a quienes se les facilita tecnología de mayor capacidad con el objetivo de fomentar su autonomía económica y liderazgo social.

Como parte del plan también se incluyó la apertura de aulas especializadas en los politécnicos Luis de Feria Garayalde y José Antonio Boizán, dotadas de climatización, mobiliario, instrumentos de medición y herramientas prácticas.

La capacitación constituyó asimismo un pilar fundamental, a partir de cursos impartidos por expertos canadienses en energía eólica, fotovoltaica, hidráulica y térmica, en los que participaron profesionales de la educación superior en la provincia, agregó.

En Cuba, el cambio de la matriz energética es una política prioritaria a la que Former ha contribuido en el territorio nororiental con acciones en municipios como Holguín, Rafael Freyre y Mayarí.