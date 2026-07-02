jueves 02 julio 2026
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Celebra el Consejo Electoral de San Luis, séptimo aniversario de su constitución (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En 2019 fue constituido el Consejo Electoral Municipal en San Luis, para según establece la Ley 127, Ley electoral, guiar y garantizar  todos los procesos electorales que se desarrollan en el territorio y en el país.

En el museo 29 de abril durante  acto solemne fue celebrado el aniversario séptimo de la constitución.

Participaron junto a las autoridades electorales directivos de organizaciones políticas y de masas en representación de todo el pueblo.

Durante la ceremonia se reconocieron los más destacados  con la seguridad de que  continuarán con apego a la  Constitución de la República y a las leyes, cumpliendo  el mandato ético que el pueblo pone en sus manos.

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Comentarios
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