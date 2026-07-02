Celebra el Consejo Electoral de San Luis, séptimo aniversario de su constitución (+Fotos)

En 2019 fue constituido el Consejo Electoral Municipal en San Luis, para según establece la Ley 127, Ley electoral, guiar y garantizar todos los procesos electorales que se desarrollan en el territorio y en el país.

En el museo 29 de abril durante acto solemne fue celebrado el aniversario séptimo de la constitución.

Participaron junto a las autoridades electorales directivos de organizaciones políticas y de masas en representación de todo el pueblo.

Durante la ceremonia se reconocieron los más destacados con la seguridad de que continuarán con apego a la Constitución de la República y a las leyes, cumpliendo el mandato ético que el pueblo pone en sus manos.