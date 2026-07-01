En San Luis se desarrollan las actividades de verano

Diversas son las actividades planificadas en San Luis durante la etapa estival

«Verano con mi gente», es el slogan que distingue los diferentes momentos de participación para recrear a niños jóvenes y adultos desde instituciones culturales y comunidades.

Promotores culturales, instructores de arte y profesores de deportes aseguran una etapa de disfrute y empleo sano del tiempo libre.

Béisbol, fútbol, juegos de mesa, encontrarán seguidores, también habrá presentaciones de compañías artísticas y aficionados a las manifestaciones artísticas.

Opciones culturales, deportivas y gastronómicas se implementan en San Luis para regalar a los pobladores durante el verano.