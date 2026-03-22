domingo 22 marzo 2026
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Avanza recuperación del sistema eléctrico en Cuba

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Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó hoy en la Revista Buenos Días de la televisión cubana que actualmente funcionan dos microsistemas con mayor solidez.

Explicó que: uno de ellos se localiza en occidente, sustentado por Energás Boca de Jaruco, y otro en el centro, con Energás Varadero, Céspedes 3 y la hidroeléctrica de Hanabanilla.

Argumentó que ya se encuentra en proceso de arranque la unidad 1 de Santa Cruz del Norte y se prevé la puesta en marcha del bloque 4 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes y de manera inmediata se energizará la CTE Antonio Guiteras para iniciar su operación.

Agregó que en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y desde Sancti Spíritus hasta Guantánamo, solo funcionan pequeñas islas que garantizan electricidad a servicios básicos como hospitales y el abasto de agua.

En ese sentido, aseguró que durante la mañana del domingo debe avanzar el proceso de fortalecimiento de los microsistemas de occidente y centro, con el objetivo de unificarlos y posteriormente se acometerán las acciones necesarias para lograr la conexión del oriente del país.

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Comentarios
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