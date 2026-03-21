Reafirma Díaz-Canel ante amigos del mundo defensa de la soberanía nacional

«Junto a la solidaridad del mundo, Cuba seguirá siendo de ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! Muchas gracias, hermanos», expresó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en encuentro con activistas solidarios.

Ante una representación de más de 600 activistas procedentes de más de 30 países, en representación de alrededor de 140 organizaciones políticas, religiosas, culturales, sindicales y colectivos solidarios reunidos en esta capital en oposición al recrudecimiento y actual escalada agresiva de la política de Estados Unidos contra la isla, Díaz-Canel aseguró que desde la nación caribeña hoy se libra una batalla por el presente y futuro del mundo.

El presidente cubano destacó que este frente de lucha cobra especial relevancia ante la postura de la actual administración norteamericana de aplastar el multilateralismo y usar la violencia y la agresión para someter cualquier diferencia política e imponer sus intereses por encima de la libre autodeterminación de los pueblos.

De esta manera, se refirió a los alcances de la agresión multidimensional que enfrena Cuba por parte de Estados Unidos, desde los intentos subversivos por manipular la historia, la persecución energética y los intentos reforzados por aislarla del mundo con la excusa de ser una amenaza a la seguridad de esa nación.

No obstante, apuntó, la mayor de las Antillas no agrede ni ataca a nadie, y por el contrario, envía médicos, maestros, constructores y otros profesionales al resto del mundo, por lo cual la verdadera amenaza es ese ejemplo de cuánto se puede hacer por los pueblos cuando existe una voluntad política real y por eso intentan asfixiar ese ejemplo mediante la violación sistémica y colectiva de los derechos humanos de sus habitantes que se ejerce desde Washington.

Señaló que Cuba no se queda de brazos cruzados e impulsa en estos momentos una de las mayores revoluciones energéticas, planifica y se sacrifica para mantener la vitalidad de los servicios más esenciales, que son la realización de las conquistas históricas de su pueblo.

«Aún en estas circunstancias, este abrazo colectivo nos energiza y confirma una convicción que nos acompaña: Cuba no está sola», agregó.

Trazando un paralelismo histórico entre la generación del centenario del Héroe Nacional José Martí y la del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el jefe de Estado cubano ratificó la unidad en la máxima dirección de la Revolución, la conducción del General de Ejército Raúl Castro Ruz y la voluntad de defender esos fundamentos de la nación a cualquier precio.

«Sigan contando con Cuba como nosotros contamos con ustedes. Este convoy es un símbolo pero también un compromiso para seguir construyendo juntos sin descanso un mundo mejor por el sueño de Nuestra América unida», recalcó.