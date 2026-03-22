domingo 22 marzo 2026
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Reafirmó Cuba defensa de su soberanía en Foro Celac-África

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ratificó este sábado la firme posición de la mayor de las Antillas en la defensa de su soberanía y la disposición de mantener abiertas sus puertas a iniciativas de cooperación Sur-Sur.

Durante su intervención en el I Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y África (Celac-África 2026), celebrado en Colombia, el Canciller cubano abogó por fortalecer la cooperación birregional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rodríguez Parrilla denunció las desigualdades estructurales que afectan a América Latina, el Caribe y África, recordando que sus pueblos comparten una historia de dominación colonial y luchas por la dignidad y la libertad.

Alertó sobre el retorno de prácticas imperialistas y criticó la doctrina de la “paz a través de la fuerza” promovida por el gobierno de Washington, a la que calificó como una nueva expresión de dominación y amenaza.

Asimismo, subrayó que los países del Sur tienen la responsabilidad de impulsar un orden internacional justo, democrático y equitativo, basado en el respeto a la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos.

El jefe de la diplomacia cubana recordó que Cuba enfrenta desde hace más de seis décadas el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, agravado por nuevas medidas como la inclusión en la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo y recientes disposiciones para cercar los suministros de combustible.

Agradeció la solidaridad expresada por gobiernos de África, América Latina y el Caribe frente a estas políticas y reiteró que, pese a la escalada agresiva, Cuba continuará defendiendo su independencia y aportando su experiencia en áreas como la salud, en el marco de la cooperación Sur-Sur.

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Comentarios
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