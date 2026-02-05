Consolida DeSoft Santiago liderazgo en la digitalización del país

Por: Kevin Reyes Solares

La empresa de soluciones informáticas DeSoft Santiago se ha consolidado como un actor esencial en el proceso de digitalización nacional.

A través de proyectos tecnológicos y plataformas de soporte, la entidad impulsa la modernización de sectores estratégicos y fortalece la transformación digital que demanda el país.

El proyecto más destacado es Porteco, un sistema integral que moderniza las operaciones en instalaciones marítimas.

La plataforma coordina procesos vinculados con la entrada de buques, descarga de mercancías y requerimientos logísticos, además de incorporar la Ventanilla Única Marítima, herramienta que cumple estándares internacionales y permite a las autoridades nacionales —aduanas, sanidad y entidades portuarias— conocer en tiempo real la llegada de embarcaciones desde su origen.

Actualmente, Porteco funciona en el Puerto de Mariel y en el Puerto de La Habana, mientras se avanza en su implementación en el Puerto de Santiago de Cuba, con la perspectiva de extenderlo a otras terminales estratégicas.

En paralelo, la compañía ha diversificado su estrategia con el sistema CGM (Control y Gestión de Multas), operativo desde 2023 en las 169 oficinas de multas del país.

Esta herramienta permite al Ministerio de Finanzas y Precios supervisar sanciones, cobros pendientes y deudas de los contribuyentes, además de facilitar el pago electrónico mediante Transfermóvil, lo que agiliza trámites y ofrece descuentos a los usuarios.

DeSoft trabaja bajo estrictos estándares de calidad, lo que garantiza seguridad y confianza en cada proyecto. En el Puerto de Mariel, las autoridades han manifestado satisfacción con el software y evalúan nuevas funcionalidades para optimizar sus operaciones.

Con un centro de soporte exclusivo para CGM y asistencia diaria a los municipios, DeSoft Santiago se reafirma como un pilar tecnológico en el proceso de informatización nacional, aportando eficiencia y transparencia en sectores clave de la economía.