miércoles 30 septiembre 2026
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Otorgan Condición Alma AHS a artistas y programas de radio y TV

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Como parte de la campaña de acciones y actividades por el aniversario 40 de su constitución, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) otorgó la Condición Alma AHS a destacados artistas, instituciones y programas de radio y televisión.

Según publicó Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, el querido trovador cienfueguero Ariel Barreiros y el escultor Enrique Ávila, autor del Monumento a los Hermanos Saíz en Pinar del Río y del Che y del Camilo Cienfuegos en la Plaza de la Revolución en La Habana, fueron merecedores del lauro.

Igualmente, se reconoció a la Radio Arte, Casa Productora que finalizó la realización hace muy poco la serie histórica Mis muchachos, Los Saíz, dedicada a los dos jóvenes poetas que inspiraron el nombre de la AHS, así como el proyecto «Se abre un libro», a partir de cuentos de jóvenes escritores de diferentes provincias.

Toledo Garnache agregó en su perfil en Facebook que se distinguió asimismo al programa Entre manos, de la Televisión Cubana, «vital en la promoción de los trovadores y parte de lo mejor de la música en nuestro país, con un equipo de realización que ha sido parte también de la Asociación».

Nuestro abrazo, además, con esta Condición al Gigante Informativo Haciendo Radio, ejemplo de constancia, con informaciones y análisis de la cultura y la sociedad en general, plataforma de crecimiento para muchos jóvenes radialistas en diversas etapas, concluyó el también periodista, ensayista y narrador, felicitando a todos los galardonados con la Condición Alma AHS.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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