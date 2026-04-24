Realizan en Santiago de Cuba jornada científica de medicina familiar

Con la presentación del proyecto “Evaluación de la contaminación de fuentes emisoras de gases contaminantes”, a cargo de la doctora en ciencias Bárbara Jiménez dio inicio hoy, la Jornada Científica de Medicina Familiar del policlínico Armando García Aspuru, de Santiago de Cuba.

En su intervención, la especialista explicó que la investigación se centra en evaluar los niveles de contaminación atmosférica generados por fuentes emisoras de gases, tanto fijas como móviles, así como su impacto en el entorno y en la salud humana.

Durante el encuentro en el que participaron profesores, estudiantes así como profesionales de la salud, también se abordó el papel de la inteligencia artificial en la medicina familiar, destacando su capacidad para agilizar el análisis de grandes volúmenes de datos y mejorar los procesos de diagnóstico y detección de enfermedades.

La IA como herramienta transformadora ofrece soluciones concretas para superar las dificultades a la hora de realizar el proceso de dispensarizacion. El uso de estas tecnologías permite agilizar procesos y a su vez analizar grandes volúmenes de datos, lo que dinamiza la actividad laboral en los centros de salud, refirió a Sierra Maestra la especialista en primer grado en medicina general integral, Leticia Lage Thope.

En la cita, los especialistas coincidieron en la necesidad de dominar estas herramientas para optimizar los servicios médicos, al tiempo que reflexionaron sobre los retos y desafíos asociados a su uso, enfatizando la importancia de una aplicación ética y responsable en el ámbito de la salud.