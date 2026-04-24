viernes 24 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Realizan en Santiago de Cuba jornada científica de medicina familiar

Picture of Kevin Reyes Solares
Kevin Reyes Solares

Con la presentación del proyecto “Evaluación de la contaminación de fuentes emisoras de gases contaminantes”, a cargo de la doctora en ciencias Bárbara Jiménez dio inicio hoy, la Jornada Científica de Medicina Familiar del policlínico Armando García Aspuru, de Santiago de Cuba.

En su intervención, la especialista explicó que la investigación se centra en evaluar los niveles de contaminación atmosférica generados por fuentes emisoras de gases, tanto fijas como móviles, así como su impacto en el entorno y en la salud humana.

Durante el encuentro en el que participaron profesores, estudiantes así como profesionales de la salud, también se abordó el papel de la inteligencia artificial en la medicina familiar, destacando su capacidad para agilizar el análisis de grandes volúmenes de datos y mejorar los procesos de diagnóstico y detección de enfermedades.

La IA como herramienta transformadora ofrece soluciones concretas para superar las dificultades a la hora de realizar el proceso de dispensarizacion. El uso de estas tecnologías permite agilizar procesos y a su vez analizar grandes volúmenes de datos, lo que dinamiza la actividad laboral en los centros de salud, refirió a Sierra Maestra la especialista en primer grado en medicina general integral, Leticia Lage Thope.

En la cita, los especialistas coincidieron en la necesidad de dominar estas herramientas para optimizar los servicios médicos, al tiempo que reflexionaron sobre los retos y desafíos asociados a su uso, enfatizando la importancia de una aplicación ética y responsable en el ámbito de la salud.

Destacadas
Realizan en Santiago de Cuba jornada científica de medicina familiar
Día del Trabajador de la Industria Alimentaria
Martí, una brújula antimperialista para el siglo XXI
La Policía Nacional Revolucionaria: siempre junto al pueblo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios