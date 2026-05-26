martes 26 mayo 2026
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Restaurante Los Naranjo: tradición y creatividad culinaria en Santiago de Cuba (+Fotos)

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Kevin Reyes Solares

En la ciudad creativa de Santiago de Cuba, el restaurante Los Naranjo se ha convertido en un referente de la cocina criolla y de la cultura culinaria nacional. Ubicado en Pedro Alvarado No. 16, entre Escario y Calle 8, el espacio abre sus puertas todos los días de 12:00 p.m. a 11:00 p.m., ofreciendo un ambiente acogedor y familiar que apuesta por rescatar tradiciones gastronómicas mientras innova en la manera de brindar sus servicios.

El cocinero Sergio Rodríguez Marén destacó que el plato insignia es el chilindrón de ovejo, preparado con carne de carnero, ajíes, cebolla, tomate y especias que realzan el sabor autóctono. “Lo hace especial la combinación de ingredientes frescos y el toque de la casa, pensado para que cada cliente sienta que degusta un plato único”, afirmó.

Por su parte, el administrador Héctor Alejandro Barroso Fernández subrayó que mantener el lugar en las actuales condiciones no resulta tarea fácil, lo cual ha llevado a sus trabajadores a ser creativos e innovadores. Ese esfuerzo se ve recompensado en la satisfacción de los clientes. Además, gracias a la instalación de paneles solares, el restaurante enfrenta con mayor resiliencia la contingencia eléctrica nacional, garantizando estabilidad en el servicio.

En la barra, el joven bartender Dasbel Alejandro García disfruta cada jornada preparando cócteles que transmiten identidad cubana. Su preferido es el trago Mulata, mezcla de ron, café, licor y cacao, que ofrece un sabor fuerte y delicado, “una oportunidad de compartir la cultura cubana en forma líquida”, según sus palabras.

La clienta habitual Yuneidi Grave de Peralta Rodríguez resaltó la calidad de la comida, el excelente servicio y el ambiente agradable: “Uno se siente realmente satisfecho, porque no solo se disfruta de la culinaria local, sino también de la calidez humana que distingue al establecimiento”.

También valoró la posibilidad de realizar transferencias bancarias sin recargo, reflejo del compromiso con la bancarización y la legalidad vigente.

Los Naranjos no solo ofrece platos criollos de calidad, sino que representa un ejemplo de resistencia y creatividad en tiempos complejos, reafirmando que la cultura culinaria cubana sigue viva y en constante evolución.

Con ofertas especiales en días conmemorativos, atrae a nuevos clientes y fideliza a los habituales, consolidándose como un espacio donde tradición y modernidad se encuentran en la mesa santiaguera.

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26 febrero, 2026
Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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