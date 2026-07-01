Nuevos profesionales incorpora a la sociedad la universidad sanluisera.

El Centro Universitario Municipal de San Luis, graduó la víspera a 80 estudiantes desde 5 especialidades.

Luego de 5 años dedicados a la preparación teórica y práctica guiada por un claustro de profesores con categoría científica , los graduados están listos para desde sus perfiles potenciar diversos sectores de la sociedad, Educación, la Agricultura , el trabajo social, entre ellos.

Licenciados e ingenieros que junto a sus familiares y docentes, celebran la oportunidad de contar con la universidad de elevado nivel científico cerca de su comunidad.