miércoles 01 julio 2026
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Nuevos profesionales incorpora a la sociedad la universidad sanluisera.

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

El Centro Universitario Municipal de San Luis, graduó la víspera a 80 estudiantes desde 5 especialidades.

Luego de 5 años dedicados a la preparación teórica y práctica guiada por un claustro de profesores con categoría científica , los graduados están listos para desde sus perfiles potenciar diversos sectores de la sociedad, Educación, la Agricultura , el trabajo social, entre ellos.

Licenciados e ingenieros que junto a sus familiares y docentes,  celebran la oportunidad de contar con la universidad de elevado nivel científico cerca de su comunidad.  

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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