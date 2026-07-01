Cuba entre Megas

Por Yaimí Hernández Martínez

En la era del doble clic y el corazón en rojo, nuestra autoestima se ha convertido en un número en negrita. ¿Cuánto valemos? Basta con deslizar el dedo hacia arriba en nuestro perfil de Facebook para verlo.

Pero, ¿qué pasa cuando ese número se estanca? ¿Cuándo las notificaciones se apagan y nos quedamos frente al espejo de la pantalla en silencio? Los datos son elocuentes: según alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos de depresión y ansiedad han mostrado una tendencia al alza en la última década, coincidiendo con la explosión de lo digital. No es casualidad, es causalidad.

Desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio, Cuba no solo navega, sino que lo hace a toda velocidad… aunque a veces con la paciencia a prueba. Hoy, en la palma de la mano, los cubanos hemos encontrado una ventana al mundo, una herramienta de empoderamiento… y las cifras lo confirman: 8 millones de líneas móviles activas, el 95% de estas preparadas para surfear las olas de internet. Esto significa que, de cada 10 cubanos con un teléfono, casi 9 tienen en su bolsillo no solo un dispositivo, sino un pasaporte digital.

Detrás de cada línea hay una historia: la del médico que consulta estudios en tiempo real y emprendedores que venden sus productos por WhatSapp. El 76% de los teléfonos en Cuba ya son compatibles con 4G, esa tecnología que promete descargar un libro o enviar un archivo en segundos… pero la realidad a menudo se empeña en recordarnos que la velocidad navega, muchas veces, a ritmo de tortuga. El 90% de estos dispositivos son Smartphone, esas pequeñas pantallas que han dejado de ser lujos para convertirse en extensiones de nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Simple: Cuba está escribiendo, a golpe de clics, un capítulo inédito en su historia. No hablamos solo de memes o redes sociales; hablamos de acceso al conocimiento, de ruptura de barreras geográficas, de una sociedad que exige, crea y se reinventa… mientras espera.

El reto para Cuba no es menor. Mientras el Estado impulsa la informatización como política de desarrollo, urge no solo educar en el uso crítico de las redes, sino también mejorar una infraestructura que hoy avanza en dos velocidades: la de los sueños digitales y la de los megas que se escapan como agua entre grietas. Iniciativas como talleres sobre salud mental digital, campañas que celebren la autenticidad frente a los filtros, o inversiones para que el 4G no sea solo un número en la pantalla, podrían ser antídotos. La tecnología no es enemiga, pero su consumo sin reflexión —sí.

En una sociedad que resiste entre bloqueos externos, desafíos internos y sueños pixelados, encontrar equilibrio es clave: que el celular sea puente, no muro; herramienta, no cárcel. Que la paciencia no nuble la prisa por avanzar. Al fin y al cabo, hasta el futuro se construye… aunque a veces se demore en cargar.