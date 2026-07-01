Entierro cubano de José Martí

Se cumplen hoy 75 años de aquella tarde del 30 de junio de 1951 en que los restos del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, fueron depositados definitivamente en el actual mausoleo erigido en el cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de la ciudad de Santiago de Cuba.

Conocido como el entierro cubano de Martí ha sido considerado el acontecimiento más grande de la historia republicana, porque hasta ese momento el apóstol había sido enterrado en otras cuatro ocasiones en distintos lugares.

Tras su caída el 19 de mayo de 1895 al siguiente día el cadáver de Martí fue sepultado en el cementerio de Remanganagua, cerca de Palma Soriano de donde fueron exhumados y trasladados el 27 de mayo al nicho 134 de la Galería Sur en el cementerio Santa Ifigenia.

Asimismo, el 7 de diciembre de 1907 los restos del apóstol fueron depositados en un templete construido con ese fin y 40 años después, el 8 de septiembre de 1947 fueron trasladados al Retablo de los Héroes.

Ya para entonces, había comenzado la ejecución del actual mausoleo a José Martí previsto para terminarse en 1948, pero por razones económicas, políticas y de complejidades de la obra, retrasaron su terminación hasta 1951.

El sábado 30 de junio de 1951, pasadas las dos de la tarde, el cortejo fúnebre de Martí inició su recorrido de más de dos kilómetros por la ciudad, donde el pueblo le rindió honores, ya que desde las casas y balcones arrojaban flores blancas sobre el armón de artillería donde se trasladaba la urna conteniendo los restos del ilustre prócer.

Desde entonces los restos de apóstol de la independencia cubana tiene como cobija el imponente mausoleo ubicado en el cementerio Santa Ifigenia donde una frase de su compañero de batalla y amigo Máximo Gómez reza: “Descansa en paz compatriota y amigo querido, que yo digo de ti lo que la historia ha dicho del héroe griego, bajo el cielo azul de tu patria no hay una tumba más gloriosa que la tuya”.

Actualmente el Mausoleo al Héroe Nacional Cubano José Martí ocupa el sitial de más alto honor de la patria en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba, donde también se encuentra la roca monolítica que protege las cenizas del líder histórico de la Revolución cubana Comandante en Jefe Fidel Castro, así como las tumbas de Mariana Grajales, la madre de la patria y de Caros Manuel de Céspedes, iniciador de nuestras luchas independentistas hace ya casi 150 años.