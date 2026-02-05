La Alma Máter oriental despliega su saber en Universidad 2026 (+Fotos)

Con información de la UO.

Un aire de entusiasmo y preparación se respira en la Universidad de Oriente.

Una delegación de la #UOAlmaNutricia ultima los detalles para su participación en el 15to.

Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2026, un espacio mundial donde el conocimiento y la innovación toman la palabra.

El equipo fue despedido en un encuentro encabezado por la rectora, Dra.C. Diana Sedal Yanes, quien reconoció el esfuerzo colectivo detrás de esta representación.

“Este viaje es fruto del trabajo minucioso del comité organizador y del grupo ejecutivo de nuestra universidad”, destacó, subrayando la coordinación que ha hecho posible llevar la voz de la UO a este importante foro.

La delegación es un reflejo vivo de la institución: combina la solvencia de profesores con larga trayectoria y el ímpetu fresco de jóvenes profesionales de #NuestraCasaUO.

Todos comparten una misma motivación: enriquecerse y aportar desde una experiencia única que pondrá en diálogo a la academia cubana con los principales debates educativos del mundo.

Con maletas llenas de proyectos, investigaciones y esa savia nutricia que las distingue, la UO se alista para aprender, compartir y dejar huella en La Habana.

El reto es grande, pero la ilusión y la preparación son aún mayores.