Candidatos a la presidencia de Chile enfrentan crucial debate

A menos de una semana para las presidenciales en Chile, las proyecciones favorecen a la ultraderecha frente al progresismo, pero expertos recuerdan que las urnas tienen la última palabra y consideran crucial el debate previsto para hoy.

José Antonio Kast, del extremista Partido Republicano, y Jeannette Jara, representante de la izquierda, la socialdemocracia y la Democracia Cristiana, se verán las caras este martes en un programa organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Jara llega al encuentro con el aval de haber ganado en primera vuelta, pero Kast es considerado como el favorito en las encuestas por el apoyo a su candidatura de la derecha y la extrema derecha.

“Yo creo que esta es una elección que todavía está por definirse, a pesar de que todos los sondeos evidentemente muestran que Kast se impondría”, declaró a Prensa Latina el analista político Víctor Osorio.

Recordó que los estudios de opinión muestran un porcentaje significativo de indecisos en unos comicios con voto obligatorio.

Por otra parte, dijo, Kast ha rehuido los debates e intercambios y, en el pasado encuentro convocado por la Asociación de Radiodifusores, fueron muy evidentes las debilidades del candidato, incluso en ejes de su campaña como en el tema de la migración.

Su idea de expulsar masivamente a 350 mil migrantes carece de asidero técnico, es una propuesta populista, declaró.

En su conversación con esta agencia, el también periodista se refirió además al rechazo provocado por la posición del abanderado de la ultraderecha de indultar a presos en Punta Peuco por graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

Chile tiene firmados compromisos internacionales según los cuales los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, señaló.

Advirtió que en las propuestas del candidato hay una contradicción. Por una parte, llama a combatir el crimen organizado y, por otro lado, envía una señal de que a quienes cometieron delitos atroces se les puede indultar.

Osorio recuerda que en los comicios del próximo domingo los chilenos tienen la opción de elegir entre dos caminos diferentes de cómo entender el desarrollo del país.

Jeannette Jara aboga por la construcción de un Estado que proteja a la sociedad, garantice derechos sociales y avance en materia de redistribución de la riqueza.

José Antonio Kast tiene una propuesta neoliberal donde el Estado pierda su rol protector y se le den mayores garantías a la inversión privada, y esa fórmula la experiencia ha demostrado que produce desigualdades sociales.

En materia de seguridad, relevante para la población, Kast aboga por la mano dura para perseguir el crimen organizado, pero ese es un tema que requiere también remover condiciones sociales que lo generan.

En ese sentido, Jara aboga por levantar el secreto bancario para seguir la ruta del dinero y por crear condiciones de inclusión social que impidan a los sectores más vulnerables de la población ver al delito como un camino, dijo.

Sobre el debate de hoy convocado por Anatel, el analista considera que va a influir porque los escasos encuentros a lo largo de la campaña demostraron tener una alta audiencia, fueron seguidos por la ciudadanía y eso demuestra que la población tiene interés o dudas sobre por quién votar.