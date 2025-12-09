martes 09 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Día Internacional de los Derechos Humanos

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

El Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre, recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en 1948, un documento histórico que proclamó los derechos inalienables de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, idioma o condición social.

La fecha constituye un llamado a defender la dignidad humana en medio de los desafíos contemporáneos. La propia ONU ha subrayado que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y universales, y que su respeto es condición indispensable para la paz y la justicia.

En el contexto actual, marcado por crisis económicas, conflictos armados y fenómenos naturales que afectan directamente a las comunidades, la conmemoración reafirma la necesidad de fortalecer la solidaridad y la cooperación internacional. El Secretario General de Naciones Unidas ha insistido en que los derechos humanos deben ser una realidad tangible en la vida diaria, desde el acceso a la salud y la educación hasta la protección de las libertades fundamentales.

La jornada del 10 de diciembre, es una oportunidad para valorar los avances alcanzados y reconocer los retos pendientes. En nuestro país se convierte en un espacio para resaltar el compromiso con la justicia social y la igualdad, principios que han guiado históricamente los proyectos de desarrollo y bienestar colectivo.

A nueve décadas de la proclamación de la Declaración Universal, el mensaje sigue siendo claro, los derechos humanos no son concesiones, sino principios inherentes a la condición humana, y su defensa exige compromiso y responsabilidad de gobiernos, instituciones y ciudadanos.

Destacadas
En Santiago de Cuba nuevo donativo y equipo especializado llegado desde Venezuela
Vegueros acaban con el invicto de las Avispas
Otra vez una ley de 1917: contra Cuba, la política hostil de EE. UU. es tan arcaica como los instrumentos que usa
Evalúa Ramiro Valdés mantenimiento en Termoeléctrica de Felton
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios