Cubanos en EE. UU., traicionados con actual política migratoria

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recalcó que los cubanos residentes en Estados Unidos, en persecución por la actual política migratoria, fueron traicionados por aquellos que antes los estimularon, con privilegios, a abandonar su país.

A través de la red social X, el canciller señaló que sus compatriotas en la nación norteña no solo enfrentan el riesgo de ser deportados de forma arbitraria: ahora encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias.

El mensaje de Rodríguez Parrilla señala a figuras de la vida política de ese país que incentivaron a migrar a los cubanos, y ahora «han dado la espalda a sus electores a cambio de influencia, favores políticos y dinero».

Tras mantener por años una estimulación a la emigración irregular, con un trato preferencial a los cubanos, el Gobierno de Estados Unidos exponencialmente ha limitado esos privilegios, y hoy las personas procedentes de la mayor de las Antillas sufren la misma incertidumbre que otros migrantes en ese país.