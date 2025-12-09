martes 09 diciembre 2025
Cubanos en EE. UU., traicionados con actual política migratoria

Picture of ACN
ACN

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recalcó que los cubanos residentes en Estados Unidos, en persecución por la actual política migratoria, fueron traicionados por aquellos que antes los estimularon, con privilegios, a abandonar su país.

A través de la red social X, el canciller señaló que sus compatriotas en la nación norteña no solo enfrentan el riesgo de ser deportados de forma arbitraria: ahora encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias.

El mensaje de Rodríguez Parrilla señala a figuras de la vida política de ese país que incentivaron a migrar a los cubanos, y ahora «han dado la espalda a sus electores a cambio de influencia, favores políticos y dinero».

Tras mantener por años una estimulación a la emigración irregular, con un trato preferencial a los cubanos, el Gobierno de Estados Unidos exponencialmente ha limitado esos privilegios, y hoy las personas procedentes de la mayor de las Antillas sufren la misma incertidumbre que otros migrantes en ese país.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
