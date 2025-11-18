Convocan a XI Pleno del Comité Central del PCC

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) convocó para los días 12 y 13 de diciembre su XI Pleno, con el propósito de analizar asuntos relevantes de la vida socioeconómica y política de la nación, precisó la institución política desde su página web.

En el encuentro se evaluará el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sometido a estudio y debate desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

Los miembros del Comité Central examinarán además los objetivos y metas de la economía para 2026 y la propuesta de Presupuesto del Estado para el próximo año, precisó la organización.

El Pleno incluirá un intercambio sobre los daños ocasionados por el huracán Melissa y la marcha de la recuperación en las provincias orientales, así como las afectaciones derivadas de eventos naturales anteriores.

Como ha sido habitual en estos encuentros, el Buró Político rendirá cuenta sobre su trabajo e informará las principales decisiones adoptadas en esta etapa.

La reunión se desarrollará en medio del proceso organizativo del IX Congreso del PCC, previsto del 16 al 19 de abril de 2026, año en que se conmemorará el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.