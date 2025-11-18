martes 18 noviembre 2025
Implantó Cuba récord mundial en baile casino

Cuba implantó récord mundial en El baile en rueda de casino de mayor duración, 15 minutos y 22 segundos, con la participación de 331 bailadores de 17 academias de esta capital.  

   La iniciativa se realizó este domingo en el Pabellón Cuba, en saludo al aniversario 506 de la fundación de San Cristóbal de La Habana y al natalicio del músico Adalberto Álvarez, a conmemorarse el próximo 22 de noviembre, informó Prensa Latina. 

Luis Llamo, presidente del proyecto internacional Retomando el Son Bailando Casino, declaró que el propósito es salvaguardar las raíces de la música cubana, con énfasis en el son y sus bailes populares.  

   La propuesta cultural rindió homenaje a figuras como Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez, Miguelito Cuní, Benny Moré, Dámaso Pérez Prado y Juan Formell, quienes marcaron etapas en la historia del género.  

   También se recordó a José Luis Cortés y a Adalberto Álvarez, promotor de la creación del Día del Son Cubano, celebrado cada 8 de mayo.  

   Llamo, conocido como el Embajador del son, aseguró que el proyecto busca combatir la colonización cultural y favorecer la comprensión y disfrute del género por las nuevas generaciones.  

