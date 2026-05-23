sábado 23 mayo 2026
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Sancionan en Las Tunas a ciudadano por delito asociado al ganado mayor

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Una sanción de 15 años de privación de libertad fue impuesta en la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, a un ciudadano por el delito de robo con violencia o intimidación de las personas, asociado al ganado mayor.

   En el juicio oral y público, con carácter ejemplarizante, correspondiente a la causa número 47 del 2026, se reveló que los hechos ocurrieron en la vaquería 22 del poblado de Yariguá, municipio de Las Tunas, donde el acusado, al intentar apropiarse de un equino fue sorprendido por los propietarios, a quienes amenazó con hacerles daño a su integralidad física.

   Durante el acto judicial se practicaron las pruebas propuestas por la Fiscalía y el representante legal del inculpado.

   El Tribunal, aludiendo a que el acusado es multirreincidente en la comisión de delitos, con varios antecedentes penales, y que al incurrir en este hecho se encontraba cumpliendo una pena bajo el beneficio de permiso de salida al hogar, le impuso la sanción correspondiente.

   Además de los 15 años de condena se incluyeron las accesorias, consistentes en la privación de los derechos públicos y prohibición de solicitud de pasaporte, y salida de territorio nacional, respectivamente, establecido en los artículos 42,1 y 59, del Código Penal.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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