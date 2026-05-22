Merecen Premio de Medio Ambiente tres expertos y un aeropuerto cubanos

Una institución y tres personalidades cubanos recibieron en esta capital el Premio Nacional de Medio Ambiente, en una ceremonia con la presencia de Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del gobierno.

El Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, de Villa Clara, lo obtuvo este jueves en la Categoría Entidades productivas y de servicios por los resultados tangibles de su gestión, que evidenció la sinergia entre gobernanza efectiva, estabilidad financiera y verificación mediante auditorías para transformar sus compromisos en acciones específicas.

Sobresale por la reducción en la generación de residuos, el consumo eficiente de recursos hídricos y energéticos, el control de emisiones, la excelencia operacional y la responsabilidad ambiental son ejes transversales de su modelo de desarrollo sostenible.

También lo lograron tres expertos con aportes relevantes desde su encargo, que constituyen ejemplos de constancia y crecimiento en la Categoría de organizaciones políticas, de masas, no gubernamentales o personas naturales.

Uno de ellos es el Máster en ciencia Frank Huerta López, Profesor Auxiliar, del Centro de Capacitación de la delegación del Ministerio de Turismo en Matanzas, donde ha contribuido a la actividad docente por más de 24 años.

Principalmente en cursos, entrenamientos de posgrado, conferencias y talleres, representante de varios proyectos nacionales e internacionales, con una labor vinculada a la comunicación y visibilidad ambiental en el más importante polo turístico del país.

Además, la doctora María del Carmen Velazco Gómez, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Villa Clara, con más de 27 años en la actividad como tal, sustentada en el enfoque ciencia-tecnología-sociedad, alineada con los objetivos del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático.

Por último, la doctora Maritza García García, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, gestora, investigadora y destacada pedagoga en la que acumula más de 20 años de trabajo y alcances considerables nacionales e internacionales

El Consejo de dirección de la representación del Citma en Villa Clara otorgó al ministro Armando Rodríguez Batista una placa conmemorativa en el centenario en agosto próximo del máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, bajo el lema ¨La Ciencia en Villa Clara se llama Fidel¨.

“Este reconocimiento representa un estímulo a quienes encarnan, desde la investigación, la innovación y la entrega cotidiana, el legado del Comandante en Jefe como él nos enseñó, es obra de la inteligencia y el sacrificio”.

El Premio Nacional de Medio Ambiente persigue el propósito de incentivar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que demostraran haber aportado, en forma efectiva, a su protección y perfeccionamiento.

Su institución data de 2001 y desde entonces pueden optar por él empresas, organizaciones, colectivos laborales y personas naturales con una notable asistencia en la prevención y solución de los problemas ambientales.

Hasta 2025 habían otorgado un total de 80 y de ellos, 21 en las categorías entidades productivas y de servicios, 21 en la de culturales, recreativas, de investigación y educativas, colectivos laborales, y 38 en la correspondiente a organizaciones políticas, de masas, no gubernamentales y personas naturales.