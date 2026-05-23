sábado 23 mayo 2026
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OMS reporta 12 casos y 3 muertes de hantavirus hasta el momento

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció en una conferencia de prensa el viernes en Ginebra que el número de contagios entre los pasajeros y la tripulación del crucero MV Hondius por un brote de hantavirus se había incrementado.

“Hoy, Países Bajos confirmó un caso adicional en un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife [España], fue repatriado a Países Bajos y ha estado en aislamiento desde entonces”, declaró Tedros.

“Ahora hay 12 casos reportados y 3 muertes reportadas”, agregó, y explicó que ’no se han reportado muertes desde el 2 de mayo, cuando el brote fue informado por primera vez a la OMS”.

Tedros comunicó que la OMS continúa “instando a los países afectados a monitorear cuidadosamente a todos los pasajeros y tripulantes durante el resto del periodo de cuarentena”.

Asimismo, expresó que “más de 600 contactos siguen siendo seguidos en 30 países” y que “aún se está localizando a un pequeño número de contactos de alto riesgo”.

Por otra parte, agradeció la colaboración de España, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Argentina, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Europea.

(Con información de teleSur)

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