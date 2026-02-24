24 de febrero: A 131 años del Grito de Baire, la lección de unidad que sigue vigente

Este 24 de febrero vuelve a colocarse en el centro del calendario patriótico cubano: se cumplen 131 años de aquel día de 1895 en que los mambises regresaron a la manigua para reiniciar, con nuevos bríos, las guerras por la independencia. No bastó la paz del Zanjón para calmar las ansias de libertad; por el contrario, demostró que sin soberanía plena no había paz verdadera, y abrió el camino a la que José Martí llamó, con toda intención, la Guerra Necesaria, impostergable para conquistar la independencia nacional.

En esa jornada los alzamientos más significativos tuvieron lugar en la región oriental, columna vertebral de las contiendas libertarias. Allí, figuras como Bartolomé Masó y Guillermón Moncada encabezaron acciones decisivas que garantizaron la supervivencia de la insurrección en sus horas más frágiles, cuando cualquier titubeo hubiera significado el fracaso del reinicio bélico. El Oriente cubano volvió a ser, como en 1868, territorio de rebeldía y punto de partida de un proyecto emancipador que ya se pensaba para toda la Isla.

Más allá de la efeméride puntual, a 131 años del inicio de la gesta independentista, esa página de la historia mantiene una vigencia que interpela al presente. En tiempos donde la Nación precisa claridad de propósitos, el ejemplo de aquellos patriotas recuerda que aspiraciones fútiles, deseos banales y discursos vacíos deben quedar a un lado, para concentrar las energías en la realización plena del sueño martiano de una patria libre, digna y soberana. La coherencia entre palabra y acción, entre proyecto y sacrificio, sigue siendo una exigencia.

El también llamado Grito de Baire no sólo marcó un paso clave en la historia de Cuba; se consolidó como prueba tangible del carácter inquebrantable de la mayoría de los cubanos en su empeño de alcanzar la independencia total. Al mismo tiempo, puso en evidencia los intereses de Estados Unidos sobre la Mayor de las Antillas y sus aspiraciones anexionistas, un factor externo que condicionó, desde entonces, el escenario geopolítico de la lucha cubana y obligó a pensar la libertad en clave de plena soberanía, sin tutelas.

El 24 de febrero dejó una enseñanza que ha atravesado generaciones: la unidad es condición indispensable para lograr y preservar la integridad y la independencia de la nación. Esa lección fue eje permanente en el discurso y la práctica del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, considerado por muchos como el más avanzado discípulo de las ideas de Martí.

Hoy, cuando se evocan aquellas cargas al machete y aquellos alzamientos simultáneos, el llamado sigue siendo a defender, con responsabilidad y sentido de país, la unidad como escudo principal de la Cuba que aquellos hombres y mujeres soñaron.