Cuba chocará con Dominicana en torneo continental de voleibol Sub-17

Managua, 18 nov.— Cuba debutará hoy frente a República Dominicana en el II Campeonato Continental Norceca de Voleibol Sub-17 (m) que se disputará en el polideportivo Alexis Argüello de la capital nicaragüense.

La competencia contará con ocho equipos en busca de la plaza para el mundial de la categoría el próximo año que se celebrará en Doha, Catar.

Según divulgó el portal web el organismo rector internacional del voleibol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el entrenador cubano, Joa Liam Sem Estrada, expresó que el objetivo de su equipo es lograr el boleto de clasificación.

“Y venir como equipo a mejorar, a que los muchachos no solamente se diviertan, sino que aprendan a jugar voleibol y clasificar. Ellos vienen con la perspectiva de crecer en su voleibol y en un futuro cercano asistir a los campeonatos de las diferentes categorías”, manifestó.

Por su parte, el entrenador dominicano Francisco Lerebours, comentó que representan un nuevo proyecto del país caribeño y tienen buenas expectativas con este torneo.

“Esperamos quedar dentro de los cinco puestos y seguir el desarrollo de estos nuevos jóvenes que tienen una proyección hasta el 2028 en toda competencia internacional”, señaló.

Lerebours calificó la categoría Sub-17 como “súper importante porque es la base; si cada federación no tiene esa base, no tiene proyecto, entonces este es el proyecto de República Dominicana que se intenta trabajar para un buen futuro”.

De acuerdo con el calendario del campeonato que se disputará hasta el próximo día 23, en esta jornada también se enfrentará México vs Estados Unidos a las 14:00, hora local, mientras Puerto Rico (actual campeón) lo hará contra Costa Rica (18:00) y Nicaragua chocará con Barbados a las 20:00, hora local.

