Reina mundial estará en cierre de la Copa Cuba de Atletismo

La campeona mundial Leyanis Pérez será uno de los atractivos hoy en la jornada final de la Copa Cuba de Atletismo, que se disfruta en el Estadio Panamericano y ya dejó algunas buenas marcas en su inicio.

Leyanis no estará en su prueba estrella, el triple, solo competirá en el salto de longitud como parte de su preparación para una temporada en la que tiene como meta brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Ese es un evento en que fijan sus miradas muchos de los ahora asistentes al campeonato nacional de la Isla, como por ejemplo la mayabequense Greysis Robles ganadora de los 100 metros con vallas con tiempo de 12.75segundos.

Su registro quedó a solo cuatro centésimas del tope personal (12.71) y le ratifica como una de las aspirantes a podio en la cita del verano. Detrás entraron esta vez a la meta la guantanamera Lisyanet Ruiz (12.99) y la juvenil habanera Niuvis Álvarez (14.13), según estadísticas de Alfredo Sánchez.

Otro con buena cara en la primera jornada del certamen cubano fue el discóbolo Mario Díaz, cuyo lanzamiento de 63,65 metros devuelve la confianza luego de su discreto inicio de 58,73 metros en la Liga del Diamante de Shanghái. Disparos de 62,71 y 61,04 metros también formaron parte de la secuencia conseguida ahora.

También se convirtieron en monarcas nacionales el pertiguista Liván Torres (marca personal de 5,31 metros), el velocista Reynaldo Espinosa (10.13 segundos en los 100 metros) y el juvenil Yohendris Bientz (46.69 segundos en los 400 metros).

En los 10 mil metros sobresalió Francisco Ronnei Estévez, quien consiguió el triunfo con récord personal de 29:49.3 minutos para mejorar su anterior tope de 29:54.5 logrado en ese mismo escenario el pasado mes de febrero.

En el salto triple entre hombres Andy Hechevarría volvió a liderar, pero con discretos 16,77 metros, sin embargo en esa prueba todos los elogios se dirigieron para el juvenil Gian Carlos Baxter que nuevamente supera sus mejores registros.

El camagüeyano de 18 años anotó 16,61 metros para añadir 10 centímetros a un registro logrado en febrero último y que le había situado en la cima del ranking mundial juvenil.