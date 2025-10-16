jueves 16 octubre 2025
Leñadores de Las Tunas derrotan a Avispas con tres jonrones en duelo ofensivo de la Serie Nacional

Picture of JIT
JIT
Apoyándose en una potente ofensiva, los Leñadores de Las Tunas se impusieron 9×6 a las Avispas de Santiago de Cuba en un partido correspondiente a la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Actuando como visitantes en el Estadio Guillermón Moncada, la escuadra tunera conectó nueve hits, seis de los cuales fueron extrabases. Su artillería pesada se hizo presente con tres jonrones: uno de Luis Antonio Pérez, otro de Yordanis Alarcón y un cuadrangular de Henry Quintero, quien se destacó al impulsar cuatro carreras en el encuentro.

Desde el montículo, Keniel Ferraz logró su quinta victoria de la temporada al lanzar un sólido relevo de 5.0 innings durante los cuales ponchó a siete bateadores de la poderosa alineación santiaguera.

A pesar de la derrota, las Avispas también mostraron su fuerza al bate, con jonrones de sus tres primeros bateadores, todos zurdos: Francisco Martínez (su octavo), Yoelkis Guibert (su undécimo) y el líder del torneo Yoel Yanqui, quien conectó su decimocuarto. Este resultado marcó el segundo triunfo consecutivo de los Leñadores frente al equipo santiaguero.

En otro encuentro de la jornada, los Cachorros de Holguín, actuando como anfitriones, derrotaron 9×8 a los Toros de Camagüey en el estadio Calixto García.

El partido fue definido en la novena entrada cuando el relevista agramontino Félix Guerrero concedió un boleto con bases llenas que permitió anotar la carrera de la victoria. Previamente, Michel Gorguet había conectado su segundo jonrón del torneo para los nororientales, empatando el marcador de manera momentánea.

Por los vencedores también batearon vuelacercas Carlos Barrabí y Lázaro Cedeño, mientras que por los Toros lo hicieron Rafael Álvarez y Reynaldo Almanza. El rescatista Michel Cabrera se apuntó su quinta victoria.

Estos resultados provocaron movimientos en la tabla de posiciones. Holguín ascendió al segundo lugar con marca de 20-11. Además, se produjo un triple empate entre el tercer y quinto puesto, ocupado por Industriales (18-10), Artemisa (18-10) y Santiago de Cuba (19-11), todos a 2.5 juegos de los líderes Cocodrilos de Matanzas.

En el resto de los partidos celebrados este miércoles, Mayabeque superó 18×5 a Cienfuegos, Granma venció 6×4 a Guantánamo y Pinar del Río se impuso 5×2 a Isla de la Juventud. Los encuentros entre Industriales y Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, y Matanzas y Sancti Spíritus no pudieron realizarse.

