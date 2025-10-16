jueves 16 octubre 2025
Cuba convoca a Isla Abierta, motor del cine latinoamericano

La Habana se prepara para acoger del 7 al 11 de diciembre MECLA-Isla Abierta 2025, Mercado de Cine Latinoamericano, un evento que busca dinamizar el sector audiovisual de la región. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre y coincidirá con la edición 46 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, lo que convierte a la capital cubana en un punto de conexión estratégico entre Latinoamérica, el Caribe y Eurasia.

El nuevo mercado audiovisual propone una visión inclusiva y dinámica. Promueve la circulación de contenidos y talentos, establece rutas de cooperación entre el Este y el Oeste y fomenta oportunidades de inversión y alianzas estratégicas. Los organizadores destacan que Isla Abierta no se limita a ser un espacio de exhibición, sino que funciona como una plataforma para mostrar el potencial creativo, técnico y económico de la región en los mercados internacionales.

La convocatoria está dirigida a productores, distribuidores, agentes de ventas, programadores de festivales, plataformas digitales, empresas de servicios de producción y postproducción, startups y desarrolladores tecnológicos vinculados con el audiovisual. También incluye a cineastas, colectivos de creación, instituciones académicas, asociaciones regionales, autoridades cinematográficas y representantes de nuevos medios.

Tania Delgado, directora del Festival, declaró al diario Juventud Rebelde que Isla Abierta ofrece el entorno ideal para conectar el este y el oeste mediante rutas de intercambio y oportunidades de inversión. Afirmó que el encuentro impulsará contenidos, talentos y proyectos, y facilitará el diálogo entre el cine latinoamericano y la región euroasiática. Según Delgado, la industria audiovisual necesita este tipo de espacios para interactuar con actores externos y expandirse internacionalmente.

Se espera la participación de representantes de Rusia, Indonesia, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Honduras y China, entre otras naciones. La Habana se posiciona así como un nodo clave para el desarrollo del cine latinoamericano en el escenario global.

