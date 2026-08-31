Cuba entre los países favoritos en Paralimpiada de ajedrez 2026

Con los maestros internacionales Carlos Larduet, de Santiago de Cuba, y Pedro Morales, de La Habana, ambos con idéntico rating FIDE de 2274, a la cabeza, nuestra selección nacional que participará en la 3ra Olimpiada Mundial de Ajedrez para Personas con Discapacidad, sale entre las favoritas al título, junto a Polonia e Israel.

Aunque todavía no se ha hecho oficial el listado de países participantes, los cubanos aparecen como los segundos (entre 41 conjuntos) en el ranking inicial, con Elo promedio de 2200, solo superados por los polacos (2215).

Acompañarán a los experimentados Morales y Larduet, a Samarcanda, Uzbekistán, el joven holguinero Héctor Luis Fuentes, el capitalino Alberto Interián y la santiaguera Idalis Batista.

En la pasada edición, de Budapest 2024, los nuestros se ubicaron en la 6ta posición, entre 34 equipos, con la misma nómina que la actual, solo que hace dos años, no asistió Interián.

Equipo Cuba :

MI Pedro Morales Romero (LHA-2274)

MI Carlos Larduet Despaigne (SCU-2274)

MN Héctor Luis Fuentes de Feria (HOL-2190)

Alberto de Dios Interián Rodríguez (LHA-2062)

Idalis Batista Rivera (SCU-1843)

Capitán/entrenador: MF Omar García Martínez (SCU)

Jefe de delegación: Wilfredo Toledo Zaldívar (MAY)