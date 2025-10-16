jueves 16 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efectuada reunión del Consejo de Defensa Nacional

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Consejo de Defensa Nacional para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento.

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las far y del Minint.

Destacadas
Inician mujeres palmeras la confección de la manta 65 por 95 (+Audio)
Más de 24 millones de USD recaudados por ETECSA en 46 días, informa el Primer Ministro
Fidel tenía razón sobre el cinismo, las mentiras, las armas y la paradoja de la paz a bombazos de EE.UU.
La Crianza Respetuosa frente al Código de la Niñez, adolescencias y juventudes
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios