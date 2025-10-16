Efectuada reunión del Consejo de Defensa Nacional

Sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Consejo de Defensa Nacional para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento.

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las far y del Minint.