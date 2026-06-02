martes 02 junio 2026
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Estudiantes de 9no grado reciben las carreras como continuidad de estudio (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Este lunes 1ro de junio, cientos de estudiantes sanluiseros de 9no grado se concentraron en sus escuelas para asistir al otorgamiento de carreras.

En la ESBU Rafael María de Mendive la entrega se realizó desde el museo 29 de abril. 112 educandos, según el orden del escalafón, recibieron la carrera que les garantiza continuidad de estudios.

Pre Universitario, Comercio, Planificación Física, Contabilidad, Electricidad, Tornería, Enfermería, Construcción Civil, Enseñanza Especial, Gestión del Capital humano, Veterinaria, estuvieron entre las más de 20 opciones.

Los familiares presentes agradecieron la entrega de los profesores durante 3 años de estudio, reconocieron la calidad conque trabajó la comisión de otorgamiento y la escuela realzo el acompañamiento.

Los educandos de este nivel de enseñanza continuarán vinculados a sus centros hasta asistir a la graduación de 9no grado el próximo 19 de junio.

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Comentarios
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