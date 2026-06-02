martes 02 junio 2026
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Cuba celebra aniversario del Plan Turquino

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Prensa Latina
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El primer ministro cubano, Manuel Marrero, evocó hoy el aniversario 39 de la fundación del Plan Turquino.

En una publicación en la red social X calificó este proyecto como uno de los programas más nobles llevados a cabo por el Gobierno revolucionario.«Esta estrategia integral de desarrollo en la montaña impulsada por Fidel y Raúl abarca 54 municipios de 11 provincias y resulta determinante para continuar dignificando la ruralidad», expresó Marrero en su post.

Concebido el 2 de junio de 1987, el Plan Turquino abarca hoy desde la cordillera de Guaniguanico hasta la Sierra Maestra. Su enfoque sostenible busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, y fomenta la agroecología, el turismo rural y el rescate de tradiciones locales.

A pesar de las carencias, el programa ha logrado avances en salud, educación y deporte en zonas de difícil acceso, y promueve la diversificación de ingresos a través de la artesanía y el turismo rural.

Las autoridades reconocen que aún falta por hacer en la lucha contra el delito, y la mitigación de problemas de la ruralidad.

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Comentarios
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