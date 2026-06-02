Legado de Maceo inspira la nueva edición del simposio radial maceísta (+Fotos)

Hay metas que, por numerosos que sean los obstáculos, merecen ser perseguidas. Los acontecimientos no suelen dar tregua y, cuando se deja pasar una oportunidad, llegan después los lamentos: “debí insistir”, “era el momento adecuado”, pero, cuando la voluntad prevalece, los proyectos encuentran el camino para concretarse.

En medio de tiempos complejos y marcados por la incertidumbre, en más de una ocasión se valoró qué hacer con el Simposio Radial Maceísta, y el optimismo terminó imponiéndose porque, si alguna vez resulta necesario actualizar la historia y reafirmar sus valores, es precisamente ahora, ante las constantes agresiones del imperialismo contra Cuba: la familia Maceo Grajales, al igual que tantos patriotas cubanos, desde Carlos Manuel de Céspedes hasta Fidel Castro Ruz, merecen continuar acompañando y fortaleciendo las luchas de su pueblo.

Por ello, según informó el comité organizador del XI Simposio Radial Maceísta, el evento se desarrollará del 20 al 23 de octubre en las ciudades de Guantánamo y Baracoa, con formato presencial y virtual, cuyas actividades se complementarán mediante videoconferencias, especialmente en los talleres y debates previstos dentro de los eventos teóricos.

Debido al aplazamiento de la fecha inicial del simposio, el comité organizador, reunido bajo la presidencia de la licenciada Sonia Tasé Izaguirre, acordó extender hasta el 1 de septiembre el plazo para la entrega de trabajos al concurso, y recordó que se constituirán jurados para evaluar las distintas categorías y géneros relacionados con programas de radio, ponencias y producciones multimedia.

En el caso de los multimedios, se insiste en la importancia de que sus contenidos estén dirigidos principalmente a niños, niñas y jóvenes, o que hayan sido realizados con la participación activa de estos sectores de la población. Los jurados trabajarán entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.

El XI Simposio de las Emisoras Maceísta contará con el patrocinio de la Radio Cubana, las direcciones provinciales de radio de Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, así como de la Asociación de Comunicadores de la Ciudad Héroe, entre otras instituciones interesadas.

El 22 de octubre de 1895 partió desde Mangos de Baraguà, en la entonces provincia de Oriente, el contingente invasor encabezado por el general Antonio Maceo Grajales. Aquella epopeya, considerada por numerosos especialistas militares como una de las acciones más audaces de su tiempo, constituye un referente permanente de la historia nacional.

Por ello, resulta especialmente significativo que, en medio de las dificultades que enfrenta hoy el país, el XI Simposio Radial Maceísta coincida con el aniversario 131 de aquella memorable gesta independentista.