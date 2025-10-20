Intenso trabajo de preparación para la Cumbre Putin-Trump

Moscú, 20 oct.— Los diplomáticos rusos realizan un trabajo profundo y serio para preparar la reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy la portavoz de la cancillería, María Zajárova.

La diplomática en entrevista a la agencia de prensa TASS, señaló que el acuerdo del encuentro fue comentado por la administración presidencial, tras lo cual , los jefes de los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia y Hungría también se reunieron para preparar el evento.

También se está llevando a cabo trabajo a través de la vía diplomática a varios niveles. Este es un resumen del profundo y serio trabajo que los diplomáticos rusos y aquellos que están a cargo de preparar esta visita, esta reunión, están realizando actualmente, destacó.

El 16 de octubre, tras hablar por teléfono con Putin, Trump anunció que habían acordado reunirse pronto en Budapest.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, también declaró que Moscú y Washington comenzarían «sin demora» los preparativos una nueva reunión entre los mandatarios, que podría celebrarse en la capital húngara.

Por su parte, el primer ministro de Hungría, Victor Orban, anunció que ordenó la creación de un comité organizador para preparar la cumbre en Budapest. Asimismo, aseguró que ese trabajo «comenzó el mismo 16 de octubre por la noche».