martes 12 mayo 2026
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Cuba se plantea redimensionamiento de gestión pública

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El anteproyecto de la Ley de Organización de Administración Central del Estado plantea el redimensionamiento de la gestión pública previsto en el programa de gobierno 2026, informó hoy el primer ministro cubano, Manuel Marrero.

El proyecto, que se presentará en julio próximo la Asamblea Nacional del Poder Popular fortalece el trabajo por políticas públicas.

«Un país como el nuestro no puede tener una estructura tan burocrática. De 27 organismos de la Administración Central de Estado existentes se reducirán a 21, y no renunciamos a seguir estudiando el tema», acotó Marrero en la red social X.

Afirmó que se trata de una oportunidad para reordenar, aprovechar mejor los recursos humanos existentes y la capacidad de los cuadros.

«Es sin dudas un proceso muy complejo, pero necesario», concluyó.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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